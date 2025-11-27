Ричмонд
Несовершеннолетнюю штангистку дисквалифицировали на 3 года за мельдоний

Срок дисквалификации спортсменки истечет в апреле 2028 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя участница региональных и общероссийских первенств по тяжелой атлетике дисквалифицирована на три года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Несовершеннолетняя спортсменка, завоевавшая в марте серебро первенства страны, которое проходило в Краснодарском крае, была уличена в использовании мельдония. Срок ее дисквалификации истечет в апреле 2028 года.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.