Несовершеннолетнюю штангистку дисквалифицировали на 3 года за мельдоний

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя участница региональных и общероссийских первенств по тяжелой атлетике дисквалифицирована на три года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.