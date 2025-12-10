Российского тяжелоатлета дополнительно дисквалифицировали на четыре года

ITA сообщает, что Гобеев продолжал работать в качестве тренера, судьи и организатора соревнований, а также занимал различные официальные должности в региональной федерации тяжелой атлетики. Первоначальная дисквалификация действует с 18 января 2023 года по 17 января 2027 года. С учетом дополнительной отстранение истечет 17 января 2031 года.