Российского тяжелоатлета дополнительно дисквалифицировали на четыре года

Призера ЧЕ тяжелоатлета Гобеева дополнительно дисквалифицировали на четыре года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2010 года Михаил Гобеев, ранее дисквалифицированный за допинг, получил дополнительное четырехлетнее отстранение за участие в соревнованиях, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В январе 2024 года антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) назначило спортсмену четырехлетнюю дисквалификацию в связи с обнаружением запрещенных веществ в его пробах, взятых в период с мая 2012 года по май 2013 года.

ITA сообщает, что Гобеев продолжал работать в качестве тренера, судьи и организатора соревнований, а также занимал различные официальные должности в региональной федерации тяжелой атлетики. Первоначальная дисквалификация действует с 18 января 2023 года по 17 января 2027 года. С учетом дополнительной отстранение истечет 17 января 2031 года.

Гобееву 41 год. Он является победителем чемпионата России 2009 года, серебряным (2013) и трехкратным бронзовым (2010, 2012, 2015) призером национального первенства. Также он выиграл Кубок России в 2012 году и завоевал серебро чемпионата Европы в 2010-м.