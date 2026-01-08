Европейская федерация тяжелой атлетики отменила юниорский ЧЕ в Польше

«EWF в очередной раз подтвердила свою твердую и неизменную позицию о том, что спорт должен оставаться вне политики. Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области. EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без политических барьеров», — говорится в заявлении организации.