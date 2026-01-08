Ричмонд
Европейская федерация тяжелой атлетики отменила юниорский ЧЕ в Польше

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Исполнительный совет Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял решение отменить чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в Польше в 2026 году, из-за проблем с выдачей виз атлетам из России и Белоруссии, сообщается на сайте организации.

Новым местом проведения чемпионата Европы станет Албания. Турнир пройдет в октябре 2026 года.

«EWF в очередной раз подтвердила свою твердую и неизменную позицию о том, что спорт должен оставаться вне политики. Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области. EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без политических барьеров», — говорится в заявлении организации.