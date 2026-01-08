Актёр Бьёрнссон из «Игры престолов» выступит на «Олимпиаде на стероидах»

Напомним, «Олимпиада на стероидах» состоится с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США) и будет включать в себя три вида спорта (плавание, лёгкая и тяжёлая атлетика). При этом спортсмены-участники смогут принимать любые запрещённые препараты под наблюдением специалистов.