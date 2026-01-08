Ричмонд
Актёр Бьёрнссон из «Игры престолов» выступит на «Олимпиаде на стероидах»

Исландский спортсмен, актёр, победитель соревнований «Самый сильный человек планеты» 2018 года Хафтар Бьёрнссон примет участие в турнире Enhanced Games, более известной как «Олимпиада на стероидах».

Источник: Metaratings.ru

Как сообщила пресс-служба турнира, 37-летний Бьёрнссон, известный телезрителю по роли Григора «Горы» Клигана в американском фэнтези-сериале «Игра престолов», намерен превзойти собственный же мировой рекорд в становой тяге (510 килограммов), установленный в сентябре 2025 года.

Напомним, «Олимпиада на стероидах» состоится с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США) и будет включать в себя три вида спорта (плавание, лёгкая и тяжёлая атлетика). При этом спортсмены-участники смогут принимать любые запрещённые препараты под наблюдением специалистов.

8 декабря 2025 года стало известно, что участник летней Олимпиады-2024 в Париже, российский пловец Евгений Сомов также выступит на Enhanced Games.