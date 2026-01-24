Флаг и гимн России снова в моде. Сразу две федерации за сутки вернули нашим спортсменам национальную символику

В течение буквально нескольких часов пришли две хорошие новости для российского спорта: борцов до 24 лет и тяжелоатлетов до 23 лет допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном. И подобные решения принимаются все чаще и чаще.
Тяжелая атлетика
Сначала пришла новость про тяжелоатлетов. Первым об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено. Взрослые — после восстановления ОКР», — заявил он на форуме «Знание. Государство».
Следом появилось и подтверждение от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
«Исполнительный совет организации принял решение разрешить участие спортсменов из России и Белоруссии в юниорских и молодежных соревнованиях без предварительной проверки и с возможностью полного использования национальных символов этих стран», — говорится в пресс-релизе организации.
Впервые данное правило вступит в силу на чемпионате мира среди юниоров: он пройдет в Египте в начале мае. Кроме того, на июль уже запланирован ЧМ среди молодежи — спортсмены будут соревноваться в Колумбии.
Борьба
Одновременно с этим положительную новость получили и российские борцы, которым разрешили выступать с флагом и гимном. Правда, лишь до 24 лет.
«Есть положительное решение бюро Объединенного мира борьбы о том, что наши спортсмены в возрасте до 24 лет будут выступать на международных соревнованиях с российским флагом и гимном. На ближайших первенствах Европы и мира. Все в мире и так раньше знали, что мы из России, а теперь будут это еще и видеть», — приводит РИА «Новости» слова президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.
При этом есть вероятность, что в ближайшее время уже взрослые борцы тоже смогут использовать национальную символику во время выступлений на международных соревнованиях.
«Принятие аналогичного решения по остальным спортсменам — это вопрос ближайшего времени, он стоит на повестке Объединенного мира борьбы», — добавил Мамиашвили.
Другие примеры
Постепенное возвращение нашего флага среди взрослых спортсменов началось в ноябре прошлого года: тогда исполком Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил россиянам выступать на интернациональных соревнованиях с национальной символикой. Это было первое подобное решение именно среди спортивных федераций.
4 декабря данному примеру последовала Международная федерация самбо (FIAS).
12 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о решении допустить паралимпийцев из России к соревнованиям под эгидой FIS под государственной символикой РФ. Правда, Международный паралимпийский комитет дал такое наставление еще в сентябре 2025-го.
Важно отметить, что за день до этого, 11 декабря, исполком МОК рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. Согласно заявлению организации, в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими национальными элементами.
Данное решение уже поддержали в конном спорте (FEI), фехтовании (FIE), волейболе (FIVB), бейсболе и софтболе (WBSC), а также в керлинге (WCF). Во всех этих федерациях юниоры из России и Белоруссии смогут выступать под своим флагом.
