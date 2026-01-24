Флаг и гимн России снова в моде. Сразу две федерации за сутки вернули нашим спортсменам национальную символику

«Есть положительное решение бюро Объединенного мира борьбы о том, что наши спортсмены в возрасте до 24 лет будут выступать на международных соревнованиях с российским флагом и гимном. На ближайших первенствах Европы и мира. Все в мире и так раньше знали, что мы из России, а теперь будут это еще и видеть», — приводит РИА «Новости» слова президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.