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27 июля, источник: Р-Спорт

Умерла британская 18-летняя сноубордистка Элли Суттер

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британская сноубордистка Элли Суттер скончалась в возрасте 18 лет, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Великобритании.

О причинах смерти молодой спортсменки не сообщается.

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«Элли была невероятно популярным и любимым членом команды. В это печальное время все наши мысли сейчас с её семьей и друзьями», — сказал председатель НОК Великобритании Хью Робертсон.

В 2017 году Суттер завоевала бронзу в сноуборд-кроссе на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Турции.

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