Умерла британская 18-летняя сноубордистка Элли Суттер
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британская сноубордистка Элли Суттер скончалась в возрасте 18 лет, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Великобритании.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британская сноубордистка Элли Суттер скончалась в возрасте 18 лет, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Великобритании.
О причинах смерти молодой спортсменки не сообщается.
«Элли была невероятно популярным и любимым членом команды. В это печальное время все наши мысли сейчас с её семьей и друзьями», — сказал председатель НОК Великобритании Хью Робертсон.
В 2017 году Суттер завоевала бронзу в