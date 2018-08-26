Жесть в сноуборде! Сборная рискует остаться без лучших спортсменок

Источник: РИА "Новости"

Недавно ко мне обратилось несколько российских сноубордистов. Они рассказывали скандальные истории, но просили о полной анонимности. Спортсмены убеждены: если кто-то узнает об их словах — дорога в сборную им будет закрыта навсегда. Они заверили, что внутри команды все постоянно шепчутся о происходящем кошмаре, но открыто выступить никто не рискует. Ниже — некоторые из рассказанных мне историй с субъективной точки зрения спортсменов.

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ЗАВАРЗИНОЙ ГОД НЕ ПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ, СБОРНАЯ МОЖЕТ ЕЕ ПОТЕРЯТЬ

— Чемпионке мира Алене Заварзиной весь прошедший сезон не платили зарплату. Объяснили тем, что у нее возникла проблема с прохождением углубленного медицинского обследования (УМО). При этом самой спортсменке ничего об этом не сказали. Узнала она обо всем постфактум. Получается: выступать за страну на соревнованиях она может, а получать за это зарплату — нет.

Сейчас руководители, в том числе Центра спортивной подготовки Минспорта (ЦСП), сочувствуют ей в личных разговорах, но пожимают плечами и говорят, что теперь уже компенсировать ничего нельзя. Мол, по букве закона не положено. Где была эта буква, когда она, имея проблемы с медосмотром, выступала в Пхенчхане, неизвестно. В Корее Заварзина показала самый высокий среди российских сноубордистов результат — и никто тогда об УМО не вспоминал.

Следующий сезон с высокой долей вероятности Алена пропустит. Продолжать выступать по той же схеме она, естественно, не хочет. Федерация заняла выжидательно-нейтральную позицию в надежде, что Заварзина от безысходности все равно вернется в команду.

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ЧМ-2019 БЕЗ ГЛАВНЫХ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД?

— До сих пор не прошла УМО и двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева. Старший тренер Денис Салагаев четыре месяца не выходит с ней на связь, и она до сих пор не знает, как ей готовиться к сезону. Если так и дальше пойдет, сборная рискует поехать на чемпионат мира-2019 без своих самых ярких и титулованных спортсменок.

КАК ТРЕНИРУЮТ В СБОРНОЙ?

— Из-за нелогичной подготовки лидеры команды бегут из нее, спортсмены вынуждены работать самостоятельно. Сильнейшие — Алена Заварзина с Виком Вайлдом и Екатерина Тудегешева последние сезоны тренировались отдельно, поскольку происходящее в сборной их не устраивало. Многие тоже хотели бы работать по другим планам, но такой возможности не имеют. Тех, кто вслух выражает сомнения в правильности тренировочного процесса, перестают вызывать на следующие сборы. Озвучивать недовольство не боятся только Заварзина и Тудегешева, которая давно вне команды. Ее федерация тронуть не может, но постоянно пытается выставить дурой.

СВАТОВСТВО И ЭКИПИРОВКА

— Некоторые видели свой инвентарь (среди присутствовавших при разговоре таковых не было, они ссылались на разговоры внутри коллектива. — Прим. «СЭ») в магазине, который связывают с бывшей женой президента Федерации сноуборда России (ФСР) Дениса Тихомирова. При сами спортсмены порой недополучают экипировку. Бывает, расписываются за доску, а потом ее так и не видят. Либо получают одно, а расписываются за другое. Зато все офисные работники федерации — постоянно в форме национальной сборной, включая пуховики.

— Молодежная сборная не получает инвентарь уже три года. В 2017 году Илья Витюгов выиграл юниорский ЧМ… на сломанной доске. Которую самостоятельно купил с рук у себя в регионе.

— К некоторым спортсменам у тренерского штаба личная неприязнь. Критерии отбора на сборы и в национальную команду строятся на отношениях с тренерским составом. Списки корректируются таким образом, чтобы на главный старт попадали «правильные» люди.

Например, перед Олимпийскими играми в Пхенчхане отбор был закончен, когда до их начала было еще три этапа Кубка мира. В результате Екатерина Хатомченкова, которая показала на заключительных перед Играми стартах третьи результаты в команде, в Пхенчхан не поехала. Вместо нее туда отправилась ученица главного тренера Дениса Салагаева. Всегда в сборной и брат тренера, который выступает под другой фамилией. А Хатомченову, отношение тренерского штаба к которой было прохладным, по окончании сезона вообще выгнали из сборной.

БЕССМЫСЛЕННАЯ ЖАЛОБА

— После Олимпиады-2014 сноуборд отделился от горных лыж — раньше федерация была единой — и деньги исчезли. В регионах стали создаваться подвластные Тихомирову федерации. И на местах случались конфликты, доходило до судебных разбирательств. На один из этапов Кубка России в полном составе не допустили команду Красноярского края.

Просто всех развернули на основании того, что печать на заявке была от региональной федерации, которую ФСР не признала. Из-за борьбы за власть пострадали спортсмены. После этого было направлено письмо в Минспорта, под которым подписались тренеры разных регионов. Но Минспорта спустило письмо в федерацию. Получилось, что с жалобой на Тихомирова должен был разбираться… сам Тихомиров. Который применил свои рычаги и в скором времени все подписавшиеся отказались от претензий.

РУЧНОЙ СЕКУНДОМЕР

— Неугодных людей увольняют. Например, выгнали Евгения Пронашко, который был главным тренером молодежной сборной. Формулировка: неудовлетворительная работа. При этом за 12 лет его работы на юниорских чемпионатах мира было завоевано 42 медали. С последнего ЧМ россияне привезли шесть медалей, три из которых — золотые. Вот сразу после этого Пронашко и уволили. На его место поставили мужа вице-президента федерации Натальи Подоровской.

В состав на чемпионат мира, который на днях стартовал в Новой Зеландии, не попали некоторые спортсмены, которые по результатам прошлого сезона должны были там выступить. Вместо них в команде оказались ребята из ХМАО — того же региона, откуда пришел новый тренер.

— Кубки России проходят в ужасных условиях. Кубок на призы Екатерины Тудегешевой, к которому ФСР не имеет отношения, организован на несколько порядков лучше. Раньше за проведение внутренних стартов отвечал человек, у которого был собственный тайминг. Но он что-то не поделил с президентом. Теперь одно из первенств России засекалось по… ручному секундомеру.

— Станислав Детков, согласно документам, ездил в прошлом сезоне на сбор в Хинтертукс. На самом деле его там не было. Спортсмен писал по этому поводу письмо в администрацию президента. Оттуда его перенаправили в Минспорта. В итоге Деткову пришел ответ, будто он в эти даты все-таки… был на сборах.

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ С СУТОЧНЫМИ

На той же встрече мне предложили позвонить Андрею Болдыкову. Первому российскому победителю этапа Кубка мира по борд-кроссу.

— Меня практически вынудили завершить карьеру, — сообщил Болдыков.

— Каким образом?

— Не брали в сборную. После Олимпиады выиграл чемпионат России — мне сказали, что Николая Олюнина (серебряного призера Олимпийских игр-2014. — Прим. «СЭ») там не было, значит, критерии я не выполнил. Победил второй раз — опять какую-то причину нашли. Потом объявили, что у нас со старшим тренером Артуром Злобиным нет понимания…

— Его действительно не было?

— Да я бы не сказал.

Много лет назад под конец сбора в Швейцарии было не очень с питанием. Я спросил, нормально ли это. Все-таки высокогорье, мало ли что случится. Мне ответили, что нам выделяется 20 евро в день — этого должно быть достаточно для питания.

По прилету в Москву у нас была встреча с Андреем Бокаревым — тогдашним президентом ФГССР. Он спросил у спортсменов, есть ли какие-то вопросы. Ну, я встаю и уточняю, можно ли нам поднять суточные. «А сколько у вас»? — спросил он. Когда услышал, что 20 евро, тут же разозлился. Сразу же вызвал к себе Тихомирова и Злобина. Выяснилось, что нам выделялось по 50 евро на человека.

— Интересно.

— После этого ко мне подошел Тихомиров и начал предъявлять претензии, спрашивать, почему я с ним ничего не обсудил. А я ведь против него ничего не имел. Суть была в том, что 20 евро, о которых нам говорили, для питания на горнолыжном курорте недостаточно, вот я и попросил больше. Кто ж знал, что там не все так просто. Как можно было в такой ситуации обижаться на меня?

— Но все-таки обиделись?

— Меня выгнали из сборной.

— Как объяснили?

— Злобин собрал со всех пацанов в сборной объяснительные, в которых те написали, что у них все хорошо, и они всем довольны. А меня обвинили во вражде с командой. Если кто не хотел подписывать — последовал бы за мной. Так пролетело два года. Потом Злобин пообмяк и вернул меня в сборную.

— К Олимпийским играм в Сочи готовились в нормальном режиме?

— Если бы.

Ко мне относились прохладно, а когда я спросил, можно ли пригласить личного сервисмена, за услуги которого я был готов платить сам, все стало в разы хуже. Им не нужно, чтобы кто-то выходил из-под контроля.

Не представляете, что было после того разговора. Натравили на меня врача, с которым у нас были нормальные отношения. Сервисмен сборной ходил, нос воротил. Дали мне утюг, старые мази — на, мол, делай сам как надо. Если возникали какие-то вопросы, Злобин отправлял к Тихомирову. А тот обратно. Так и ходил туда-сюда, а проблемы не решались. Готовясь к домашней Олимпиаде, я думал о борьбе не с конкурентами, а о противостоянии со своими. Хотите пример?

— Конечно.

— На предолимпийском этапе Кубка мира в Сочи я дошел до финала, на что Злобин мне сказал: «Оставь эти доски. Они не твои, а Олюнина». А когда у Николая получилось выиграть медаль на Олимпийских играх, старший тренер вообще почувствовал безграничную власть.

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Президент Федерации сноуборда России (ФСР) не согласен с обвинениями в свой адрес.

— Какая сейчас атмосфера в сборной?

— Абсолютно нормальная. Команда готовится к сезону, все хорошо.

— Но Екатерина Тудегешева и Алена Заварзина до сих пор не прошли УМО.

— Согласно договору с ЦСП, спортсмены должны в любое время самостоятельно пройти УМО. Никакого индивидуального приглашения никому не делают. Да, перед сбором есть общее прохождение, но Тудегешева не подтвердила своего участия в составе сборной.

— Екатерина сказала, что в ответ на ваше письмо с вопросом об этом, она уточнила: какой тренировочный план и какие тренеры будут работать в команде? И вы ничего не ответили.

— Вся документация и переписка с ней есть. Ее вела Наталья Подоровская. Можем поднять этот вопрос.

— Вы хотите, чтобы Тудегешева выступала в сборной?

— Она сложная персона для команды. И я не думаю, что она сама хочет быть там. Екатерина в последние годы все отношения вела с ЦСП. Взяла ряд обязательств и не выполнила их.

В частности — медаль Олимпиады. Она готовилась самостоятельно, а теперь опять хочет обвинить во всем нас? Я лично не против, чтобы она была в команде. Но не думаю, что это даст результат. А команда у нас сейчас сильная — и первый состав, и второй.

— Заварзина?

— Мы на связи. Я ей помогаю. Да, у нее есть история с прохождением УМО. Но это, опять же, вопрос к ФМБА, которое готова идти навстречу. Алена, надеюсь, в сентябре еще вернется. Вик Вайлд УМО прошел. Сейчас, правда, лечит колено. Но мы с ним постоянно на связи.

ВСЕ ДО ЕДИНОЙ ДОСКИ БЫЛО ВЫДАНО

— Спортсмены, которые были на встрече со мной, явно недовольны происходящим в сборной.

— Кто именно?

— Они пожелали не называться. Боятся.

— Я постоянно спрашиваю у спортсменов, есть ли у них какие проблемы. Подходите, обозначайте. Сложности с оборудованием? Они имеются. Да, в первую очередь закупается инвентарь на основную команду. Но все до единой доски было выдано.

— Спортсмены говорят, что видели свои доски в магазине вашей жены.

— Клевета! Никогда в жизни такого не было. Пусть покажут номер этой доски. Хоть один документ! Магазин — ее личное дело. Очень обидно такое слышать. Пусть меня бог накажет, если не так. С такими вещами не шутят. Проверьте всю документацию. Да даже мыслей таких не было! Мы с женой вообще-то семь лет в разводе и не общаемся. Кому такие мысли вообще могли прийти в голову?

— Гарантируете, что вся экипировка без каких-либо исключений выдавалась спортсменам?

— Конечно.

Все до последней доски уходило спортсменам, и тренеры в каждой команде это контролировали. А то, что вам сказали эти анонимщики — вранье и подлость.

— Почему Екатерина Хатомченкова, которая по критериям отобралась на Олимпиаду, туда не поехала?

— Решает старший тренер. На нем ответственность. У нас с ней нормальные отношения. Но в состав сейчас она не попадает. Денис Салагаев ее не берет. По-моему, по делу.

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Я НИКОГО НЕ ЗАПУГИВАЛ

— Что за история была, когда красноярским спортсменам не дали выступить на Кубке России?

— На сегодняшний день конфликт исчерпан. Да, был случай, когда они привезли на Кубок России 26 спортсменов, но это не было согласовано с региональной федерацией. В заявку включили всех желающих. Но со всем уже разобрались. Что тут сейчас обсуждать?

— Так тренеры потом письмо в Минспорта писали. Оттуда его спустили в федерацию. И, как говорят, после того, как вы надавили на подписавшихся — все они отказались от претензий.

— Мне нравятся эти анонимщики. Бред полный!

— Такого не было?

— Вранье, конечно. Я никакого не запугивал. Меня не первый год знают, все в курсе, какой у меня характер.

— Почему убрали тренера юниорской сборной Евгения Пронашко?

— Это решение президиума. Он никогда не делал отчетов. У него всегда было одно на уме — уехать в командировку. Но его задачи были шире. А великих тренеров не бывает. Мы с ним договаривались встретиться, все обсудить. А он не приехал. Письма всякие в Минспорта писал. Но на все обозначенные там вопросы я ответил.

— Так работал он нормально. При нем было выиграно 42 медали на юниорских чемпионатах мира.

— У Пронашко нет ни одного спортсмена, которого бы он сам вырастил до этих медалей. Все эти медалисты из регионов, где сильные школы. Там целые коллективы! А он постоянно все заслуги присваивает себе.

При этом отчетов о работе от него не дождешься. Думает, что настолько великий, что за него это кто-то еще должен был постоянно делать?

— Как получилось, что Станислав Детков по документам был на заграничных сборах, а по факту — нет?

— Стас должен был там быть, но по личным причинам не поехал туда. Это лучше прокомментирует Салагаев. Наверное, были какие-то штрафы за билеты из-за этого.

— Что за история с суточными, после которой вы обиделись на Андрея Болдыкова? Вроде бы платили по 20 евро, а когда он поднял вопрос при президенте федерации на этот счет, оказалось, что выделялось по 50?

— Какой это год был? И я вообще не помню цифры и какие суточные тогда были. Но что-то с этим делать — в принципе невозможно. Все же проверяется. А с Болдыковым у нас нормальные отношения.