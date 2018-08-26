Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор1
Факел1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо0
Монако0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм3
Бернли1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Челси0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия0
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Сочи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ
Парма
Футбол. Зарубежный
19:15
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Карпаты
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Десна
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Львов
Футбол. Первый дивизион
20:00
Краснодар-2
Томь
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Зенит2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
21:15
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
21:30
Дженоа
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:30
Фиорентина
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:30
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Зарубежный
15:30
Уотфорд2
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ренн
Футбол. Первый дивизион
14:30
Зенит-20
Спартак-23
Футбол. Зарубежный
23:15
Жирона
Реал
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Тамбов3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь1
Химки2
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск0
Луч0
Все события
Фоторепортажи
20Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Салагаев: Заварзина отказывается проходить медобследование

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Старший тренер сборной России по сноуборду в поворотных дисциплинах Денис Салагаев заявил РИА Новости, что бронзовый призер Олимпиады-2014 российская сноубордистка Алена Заварзина отказывается проходить углубленное медицинское обследование (УМО), без которого она не сможет получить допуск к соревнованиям в сезоне.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне на Олимпиаде в Пхенчхане 29-летняя Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе.

«Алене Заварзиной предложили пройти УМО в трех поликлиниках. В законе прописано, что спортсмен сначала должен пройти УМО, чтобы получить допуск к соревнованиям. Ведем с Заварзиной переговоры, но она не соглашается проходить УМО. Федерация идет ей навстречу, предлагает пройти УМО в различных местах, но она не согласна. Мы же не должны водить спортсменов за ручку», — сказал Салагаев.

Читайте также
Тудегешева: Тренер сборной России срывает мою подготовку

По словам старшего тренера, «Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в прошлом сезоне не дало допуск Заварзиной к соревнованиям, из-за чего ее сняли с зарплаты в Минспорте». «Теперь в этом виноваты якобы другие люди. После прохождения УМО допуск к соревнованиям дает ФМБА, а не тренер или президент федерации. ФМБА, например, может дать условный допуск, после чего ты подлечиваешься и подтверждаешь это соответствующими справками, или вообще не даст допуск, и спортсмену нужно проходить лечение», — отметил Салагаев.

«Грубо говоря, ФМБА фиксирует некие медицинские показатели, по которым и выдает допуск. Все спортсмены из других видов спорта проходят это УМО, и никаких проблем нет. Согласно закону, если ты не получил допуск в ФМБА, министерство спорта просто не выдает на тебя средства», — добавил тренер.

Комментарий Заварзиной РИА Новости на данный момент получить не удалось.

 Максим Ковтун: мы с Плющенко все спокойно по-деловому обсудили
Голкипер "Сибири" исполнил самый невероятный буллит года
«Спартак» — «Динамо»: огня — много, тепла — мало
Пропал интерес: когда Абрамович продаст «Челси»
На матче «Спартак» — «Динамо» была протестирована система VAR
Гран-при Бельгии: Феттель победил, на старте — мощный завал
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
«Зенит» играет с «Уфой» в матче РПЛ (трансляция)
Футболиста «Спартака» хотят купить сразу три европейских клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь