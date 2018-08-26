Салагаев: Заварзина отказывается проходить медобследование

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне на Олимпиаде в Пхенчхане 29-летняя Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе.

«Алене Заварзиной предложили пройти УМО в трех поликлиниках. В законе прописано, что спортсмен сначала должен пройти УМО, чтобы получить допуск к соревнованиям. Ведем с Заварзиной переговоры, но она не соглашается проходить УМО. Федерация идет ей навстречу, предлагает пройти УМО в различных местах, но она не согласна. Мы же не должны водить спортсменов за ручку», — сказал Салагаев.

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По словам старшего тренера, «Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в прошлом сезоне не дало допуск Заварзиной к соревнованиям, из-за чего ее сняли с зарплаты в Минспорте». «Теперь в этом виноваты якобы другие люди. После прохождения УМО допуск к соревнованиям дает ФМБА, а не тренер или президент федерации. ФМБА, например, может дать условный допуск, после чего ты подлечиваешься и подтверждаешь это соответствующими справками, или вообще не даст допуск, и спортсмену нужно проходить лечение», — отметил Салагаев.

«Грубо говоря, ФМБА фиксирует некие медицинские показатели, по которым и выдает допуск. Все спортсмены из других видов спорта проходят это УМО, и никаких проблем нет. Согласно закону, если ты не получил допуск в ФМБА, министерство спорта просто не выдает на тебя средства», — добавил тренер.