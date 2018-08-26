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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

Тудегешева: Тренер сборной России срывает мою подготовку

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Двукратная чемпионка мира российская сноубордистка Екатерина Тудегешева заявила РИА Новости, что старший тренер сборной России Денис Салагаев срывает ее подготовку к сезону и чемпионату мира-2019 из-за того, что ее не пригласили пройти углубленное медицинское обследование (УМО), без которого спортсмены не могут быть допущены к соревнованиям.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Тудегешева тренировалась по индивидуальной программе вне сборной России и завоевала малый Хрустальный глобус Кубка мира в параллельном слаломе. В воскресенье Салагаев заявил РИА Новости, что Тудегешева сама до сих пор не ответила ему, будет она тренироваться со сборной России в предстоящем сезоне или нет.

«Весной был экспертный совет, на котором Салагаев принял на себя ответственность, что будет одна общая команда и меня возвращают в сборную. Соответственно, все вопросы только к нему, почему я до сих пор не прошла УМО и у меня нет тренировочного плана. Это просто целенаправленный срыв моей подготовки к сезону и чемпионату мира 2019 года», — сказала Тудегешева.

«Старший тренер сборной не связывался со мной четыре месяца. Я не получала тренировочных планов по сборам, выездам, визам. Абсолютно никакого контакта ни со старшим тренером, ни с главным (Денисом Тихомировым). Допуска от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) к соревнованиям в этом сезоне у меня на данный момент нет, потому что федерация не пишет письмо на меня на прохождение УМО. То есть по факту меня сливают, убирают», — добавила собеседница агентства.

Тудегешева предположила, что она не нужна старшему тренеру в команде. «Вы можете представить себе, что старший тренер не связывается с одним из лидеров команды четыре месяца, а в сентябре сборная уже должна выйти на снег? Какой тут вывод можно сделать? Это не странная, а дикая ситуация. Получается, что старшему тренеру все равно на лидера команды», — отметила сноубордистка.

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