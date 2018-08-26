Тудегешева: Тренер сборной России срывает мою подготовку

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Тудегешева тренировалась по индивидуальной программе вне сборной России и завоевала малый Хрустальный глобус Кубка мира в параллельном слаломе. В воскресенье Салагаев заявил РИА Новости, что Тудегешева сама до сих пор не ответила ему, будет она тренироваться со сборной России в предстоящем сезоне или нет.

«Весной был экспертный совет, на котором Салагаев принял на себя ответственность, что будет одна общая команда и меня возвращают в сборную. Соответственно, все вопросы только к нему, почему я до сих пор не прошла УМО и у меня нет тренировочного плана. Это просто целенаправленный срыв моей подготовки к сезону и чемпионату мира 2019 года», — сказала Тудегешева.

«Старший тренер сборной не связывался со мной четыре месяца. Я не получала тренировочных планов по сборам, выездам, визам. Абсолютно никакого контакта ни со старшим тренером, ни с главным (Денисом Тихомировым). Допуска от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) к соревнованиям в этом сезоне у меня на данный момент нет, потому что федерация не пишет письмо на меня на прохождение УМО. То есть по факту меня сливают, убирают», — добавила собеседница агентства.