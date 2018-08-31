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17:08 (мск), источник: Матч ТВ

«В общем, я не сильно нужна российскому спорту». Заварзина объявила о завершении карьеры

Российская сноубордистка Алена Заварзина объявила о завершении карьеры.

Источник: Матч ТВ

 — Я была раздосадована тем, что моя карьера заканчивается таким образом из-за бюрократических вопросов. Понимала, что при желании могу решить эти проблемы. Но взвесив все за и против, я решила ничего не делать. Да, в течение карьеры я постоянно решала такие вопросы. Но это было во имя чего-то — выступления на Олимпиаде, победы в общем зачете Кубка мира. Сейчас я этой цели не вижу. Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон. Заняв на Олимпиаде четвертое место — что, к сожалению, является лучшим результатом нашей команды в Пхенчхане — я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии. После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в последние два года, мне предлагали решать свои проблемы самой, — сказала спортсменка. — В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне, что пора заканчивать с этим. Три месяца я была в прострации и депрессии, потому что не знала, что делать дальше. Понимала только, что связывать свое будущее со структурой спорта я не хочу. Эта структура выбила из меня весь дух.

Заварзина является бронзовым призером Олимпиады в Сочи, чемпионкой мира 2011 года, победительницей этапов Кубка мира, призёром юниорских чемпионатов мира по сноуборду.

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