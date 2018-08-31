Заварзина объявила о завершении карьеры

В прошлом сезоне на Олимпиаде в Пхенчхане 29-летняя Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. В августе старший тренер сборной России в поворотных дисциплинах Денис Салагаев заявил РИА Новости, что Заварзина отказывается проходить углубленное медицинское обследование, без которого она не сможет получить допуск к соревнованиям в предстоящем сезоне.