Заварзина объявила о завершении карьеры
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи российская сноубордистка Алена Заварзина заявила РИА Новости, что завершила карьеру спортсмена.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи российская сноубордистка Алена Заварзина заявила РИА Новости, что завершила карьеру спортсмена.
В прошлом сезоне на Олимпиаде в Пхенчхане 29-летняя Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. В августе старший тренер сборной России в поворотных дисциплинах Денис Салагаев заявил РИА Новости, что Заварзина отказывается проходить углубленное медицинское обследование, без которого она не сможет получить допуск к соревнованиям в предстоящем сезоне.
«Да, завершила карьеру», — сказала Заварзина в телефонном разговоре.