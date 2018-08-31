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17:05 (мск), источник: Р-Спорт

Заварзина объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи российская сноубордистка Алена Заварзина заявила РИА Новости, что завершила карьеру спортсмена.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне на Олимпиаде в Пхенчхане 29-летняя Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. В августе старший тренер сборной России в поворотных дисциплинах Денис Салагаев заявил РИА Новости, что Заварзина отказывается проходить углубленное медицинское обследование, без которого она не сможет получить допуск к соревнованиям в предстоящем сезоне.

«Да, завершила карьеру», — сказала Заварзина в телефонном разговоре.

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