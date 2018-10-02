Сноубордистка Тудегешева пропустит предстоящий сезон

Ранее сообщалось, что Тудегешева и Алена Заварзина могут пропустить предстоящий сезон из-за разногласий с Федерацией сноуборда России (ФСР). Заварзина позднее объявила о завершении карьеры.
В начале сентября Тудегешева сообщила ТАСС, что не имеет плана подготовки к новому сезону.
«У меня была встреча с Павлом Анатольевичем [Колобковым] в Министерстве спорта РФ, я очень благодарна ему, что он включился в этот вопрос. Мы обсуждали формат моей подготовки, я приняла решение — к сожалению, мне придется пропустить международный соревновательный сезон. Я сообщила об этом министру, я просто не успеваю подготовиться по этому графику», — заявила Тудегешева.
Тудегешева самостоятельно готовилась к Олимпийским играм в Пхёнчхане, где не сумела завоевать медали. Тудегешева является чемпионкой мира в параллельном слаломе (2013) и в параллельном гигантском слаломе (2007), также в ее активе две бронзы мировых первенств. В 2011 году она выиграла Кубок мира в параллельных дисциплинах. В прошлом сезоне она заняла пятое место в общем зачете, но победила в зачете параллельного слалома.