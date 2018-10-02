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12:14 (мск), источник: ТАСС

Сноубордистка Тудегешева пропустит предстоящий сезон

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева пропустит предстоящий сезон, так как не успевает должным образом подготовиться к соревнованиям. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Тудегешева и Алена Заварзина могут пропустить предстоящий сезон из-за разногласий с Федерацией сноуборда России (ФСР). Заварзина позднее объявила о завершении карьеры.

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В начале сентября Тудегешева сообщила ТАСС, что не имеет плана подготовки к новому сезону.

«У меня была встреча с Павлом Анатольевичем [Колобковым] в Министерстве спорта РФ, я очень благодарна ему, что он включился в этот вопрос. Мы обсуждали формат моей подготовки, я приняла решение — к сожалению, мне придется пропустить международный соревновательный сезон. Я сообщила об этом министру, я просто не успеваю подготовиться по этому графику», — заявила Тудегешева.

Тудегешева самостоятельно готовилась к Олимпийским играм в Пхёнчхане, где не сумела завоевать медали. Тудегешева является чемпионкой мира в параллельном слаломе (2013) и в параллельном гигантском слаломе (2007), также в ее активе две бронзы мировых первенств. В 2011 году она выиграла Кубок мира в параллельных дисциплинах. В прошлом сезоне она заняла пятое место в общем зачете, но победила в зачете параллельного слалома.

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