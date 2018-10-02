Сноубордистка Тудегешева пропустит предстоящий сезон

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Тудегешева и Алена Заварзина могут пропустить предстоящий сезон из-за разногласий с Федерацией сноуборда России (ФСР). Заварзина позднее объявила о завершении карьеры.

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В начале сентября Тудегешева сообщила ТАСС, что не имеет плана подготовки к новому сезону.

«У меня была встреча с Павлом Анатольевичем [Колобковым] в Министерстве спорта РФ, я очень благодарна ему, что он включился в этот вопрос. Мы обсуждали формат моей подготовки, я приняла решение — к сожалению, мне придется пропустить международный соревновательный сезон. Я сообщила об этом министру, я просто не успеваю подготовиться по этому графику», — заявила Тудегешева.