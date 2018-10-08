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12:47 (мск), источник: ТАСС

Сноубордистка Заварзина заявила, что не готова стать тренером после завершения карьеры

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российская сноубордистка Алена Заварзина не намерена начинать тренерскую деятельность после завершения карьеры и намерена поступить в Лондонский колледж искусств. Об этом спортсменка сообщила в эфире в официальной группе Олимпийского комитета России в социальной сети «ВКонтакте».

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В конце августа 29-летняя Заварзина объявила о завершении карьеры.

«Я сейчас занимаюсь созданием портфолио для поступления в Лондонский колледж искусств. Делаю различные работы, всякую айдентику, рисую, леплю, в общем, делаю арт-портфолио всех моих способностей, которые у меня есть. Я хочу стать арт-директором, туда нужно заходить через дизайн. По спорту и соревнованиям я всегда буду скучать, но по сборам я не скучаю», — рассказала Заварзина.

«Я просто хочу делать красивее этот мир, снимать рекламу, делать инициативы, классные вещи, помогать людям. Быть частью системы я не могу, она меня перемелет, и я не смогу никому помочь, я потеряюсь в массе людей, и мои хорошие качества нивелируются. Это если говорить о работе тренером или функционером», — добавила она.

Олимпиада стала большим разочарованием

На Играх-2018 Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. «Это стало большим разочарованием. Я сейчас не говорю только о допинговых скандалах, допусках и недопусках наших спортсменов на Олимпиаду, но и еще то, что я потеряла маму. Как бы я не говорила себе, что могу с эти справиться, что могу использовать это не как тормоз, а как мотивацию, могу победить ради мамы, но я слишком многого хотела от себя, потому что специфика нашего спорта такова, что все может решить одна ошибка, и я ее совершила», — сказала она.

«Я могла выиграть Олимпиаду, я хотела ее выиграть и имела на это шансы, но я этого не сделала. Я пережила отвратительный год, я была очень злая, мне было больно, обидно, были большие потери, и я была два месяца в прострации. А после этого я поехала в Париж к друзьям, после чего выиграла два подиума Кубка мира и чемпионат России. Если бы выиграла Олимпиаду, то, наверное, осталась бы в спорте, мне бы выплатили зарплату за прошлый год, но сейчас я не могу сказать, что дальше», — заключила она.

Заварзина является бронзовым призером Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. На чемпионате мира в 2011 году она выиграла золото, также в ее активе серебро и бронза мировых первенств. В 2017 году россиянка стала обладательницей Кубка мира в параллельном гигантском слаломе и заняла второе место в зачете параллельных дисциплин.

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