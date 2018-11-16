Огонь зимней Универсиады-2019 прибыл в Екатеринбург

«Я чувствую огромную гордость и благодарность за то, что доверили нам священный огонь. Это признание того, что Екатеринбург является одной из признанных столиц студенческого спорта, а Уральский федеральный университет — центром подготовки спортсменов. Неслучайно из наших стен вышли олимпийские чемпионы — Сергей Чепиков, Антон Шипулин, Павел Дацюк и многие другие. Для нас честь то, что мы принимаем огонь», — сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров на торжественной встрече огня.

Эстафета пройдет в субботу. Участники стартуют около УрФУ и пробегут по главному проспекту города, протяженность маршрута составит 5000 м. Огонь пронесут 25 факелоносцев, в числе участников будут двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт, Кокшаров, директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, после Екатеринбурга огонь зимней Универсиады-2019 отправится во Владивосток, в котором 24 ноября пройдет следующий этап эстафеты.

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь соревнований уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта.