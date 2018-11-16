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14:56 (мск), источник: ТАСС

Огонь зимней Универсиады-2019 прибыл в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Огонь зимней Универсиады 2019 года прибыл в екатеринбургский Уральский федеральный университет (УрФУ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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«Я чувствую огромную гордость и благодарность за то, что доверили нам священный огонь. Это признание того, что Екатеринбург является одной из признанных столиц студенческого спорта, а Уральский федеральный университет — центром подготовки спортсменов. Неслучайно из наших стен вышли олимпийские чемпионы — Сергей Чепиков, Антон Шипулин, Павел Дацюк и многие другие. Для нас честь то, что мы принимаем огонь», — сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров на торжественной встрече огня.

Эстафета пройдет в субботу. Участники стартуют около УрФУ и пробегут по главному проспекту города, протяженность маршрута составит 5000 м. Огонь пронесут 25 факелоносцев, в числе участников будут двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт, Кокшаров, директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, после Екатеринбурга огонь зимней Универсиады-2019 отправится во Владивосток, в котором 24 ноября пройдет следующий этап эстафеты.

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь соревнований уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.

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