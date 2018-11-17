Этап эстафеты огня зимней Универсиады прошел в Екатеринбурге

«Впечатления ни с чем не сравнимы, каждый город дарит совершенно новые эмоции и новых людей, с которыми мы здесь знакомимся. Мы узнаем, что делается в Екатеринбурге в том числе: о том, как учатся студенты, чем они занимаются, увлекаются, а мы, в свою очередь, рассказываем вам о том, что есть далекий, холодный Красноярск, где пройдет Универсиада. Все было очень здорово, несмотря на морозец, ровно через неделю мы будем работать во Владивостоке», — сказала ТАСС заместитель исполнительного директора дирекции Универсиады Стелла Алексеева.
Протяженность маршрута составила 5000 м. Огонь пронесли 25 факелоносцев, в числе участников — двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.
После Екатеринбурга огонь зимней Универсиады-2019 отправится во Владивосток, в котором 24 ноября пройдет следующий этап эстафеты.
Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь соревнований уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.