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13:24 (мск), источник: ТАСС

Этап эстафеты огня зимней Универсиады прошел в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Екатеринбург принял этап эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года, факелоносцы стартовали от корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) и пробежали по главному проспекту города. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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«Впечатления ни с чем не сравнимы, каждый город дарит совершенно новые эмоции и новых людей, с которыми мы здесь знакомимся. Мы узнаем, что делается в Екатеринбурге в том числе: о том, как учатся студенты, чем они занимаются, увлекаются, а мы, в свою очередь, рассказываем вам о том, что есть далекий, холодный Красноярск, где пройдет Универсиада. Все было очень здорово, несмотря на морозец, ровно через неделю мы будем работать во Владивостоке», — сказала ТАСС заместитель исполнительного директора дирекции Универсиады Стелла Алексеева.

Протяженность маршрута составила 5000 м. Огонь пронесли 25 факелоносцев, в числе участников — двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

После Екатеринбурга огонь зимней Универсиады-2019 отправится во Владивосток, в котором 24 ноября пройдет следующий этап эстафеты.

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь соревнований уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.

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