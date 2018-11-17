Этап эстафеты огня зимней Универсиады прошел в Екатеринбурге

«Впечатления ни с чем не сравнимы, каждый город дарит совершенно новые эмоции и новых людей, с которыми мы здесь знакомимся. Мы узнаем, что делается в Екатеринбурге в том числе: о том, как учатся студенты, чем они занимаются, увлекаются, а мы, в свою очередь, рассказываем вам о том, что есть далекий, холодный Красноярск, где пройдет Универсиада. Все было очень здорово, несмотря на морозец, ровно через неделю мы будем работать во Владивостоке», — сказала ТАСС заместитель исполнительного директора дирекции Универсиады Стелла Алексеева.