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14:05 (мск), источник: ТАСС

Сноубордист Олюнин, сломавший ногу на ОИ-2018, сам покрывает расходы на лечение

ТАСС, 26 ноября. Российский сноубордист Николай Олюнин сам оплачивает расходы на лечение и восстановление после перелома ноги, полученного на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

«30 ноября у меня состоится заключительная операция в Германии, после которой я надеюсь быть в строю и заниматься своим любимым делом. К сожалению, чувствую себя немного одиноко, как показывает практика, если есть травма у спортсмена и есть доля вероятности, что он не вернется в спорт, то о нем забывают и не поддерживают так, как хотелось бы. Я все еще надеюсь на свою федерацию сноуборда, на ее поддержку и внимание. На данный момент все расходы на восстановление, лечение и предстоящие операции несу я сам», — написал сноубордист.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я травмировался на Олимпийских играх, защищал в такое сложное время честь нашей страны. Старался, рисковал, и очень неприятно остаться со своей проблемой наедине. Верю в лучшее. И вы верьте в себя, друзья, и все получится», — также говорится в обращении 27-летнего спортсмена.

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу в феврале 2018 года. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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