Сноубордист Олюнин, сломавший ногу на ОИ-2018, сам покрывает расходы на лечение

«30 ноября у меня состоится заключительная операция в Германии, после которой я надеюсь быть в строю и заниматься своим любимым делом. К сожалению, чувствую себя немного одиноко, как показывает практика, если есть травма у спортсмена и есть доля вероятности, что он не вернется в спорт, то о нем забывают и не поддерживают так, как хотелось бы. Я все еще надеюсь на свою федерацию сноуборда, на ее поддержку и внимание. На данный момент все расходы на восстановление, лечение и предстоящие операции несу я сам», — написал сноубордист.