Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф2
Марсель0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аполлон1
Лацио0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сарпсборг 082
Бешикташ0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме0
Генк0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стандард Л0
Севилья0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Яблонец0
Ренн0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Челси1
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
20:55
Цюрих1
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
20:55
Байер1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург1
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
20:55
Русенборг0
Селтик1
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
20:55
Бордо2
Славия Пр0
Футбол. Еврокубки
20:55
Андерлехт0
Спартак Тр0
Футбол. Еврокубки
20:55
Фенербахче0
Динамо З0
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах1
Спортинг6
Футбол. Еврокубки
20:55
Ворскла0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан5
Дюделанж2
Футбол. Еврокубки
20:55
Бетис1
Олимпиакос П0
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар2
Акхисар БС1
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ2
Види0
Хоккей. НХЛ
30.11
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.11
Коламбус Блю Джэкетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
30.11
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард3
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак3
Северсталь0
Хоккей. НХЛ
30.11
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
30.11
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Еврокубки
18:50
Спартак1
Рапид В2
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана0
Динамо К1
Хоккей. НХЛ
30.11
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
30.11
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев0
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор2
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь4
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
12:00
АмурБ2
Сочи3
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
22:46 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков: Уайлд планирует продолжить тренировки и готовится к сборам

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сноубордист Вик Уайлд готовится принять участие в тренировочных сборах вместе с другими спортсменами сборной России, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Наверх

Двукратный олимпийский чемпион Сочи Уайлд перенес успешную операцию на колене в марте. В четверг в Москве состоялась встреча Колобкова и Уайлда.

«Вик Уайлд — выдающийся спортсмен, который много сделал для российского спорта и популяризации сноуборда, — сказал Колобков, слова которого приводятся на официальном сайте Минспорта. — Он планирует продолжить тренировки. В настоящее время собирается на сборы вместе с командой».

«Уайлд понимает, что нужно для эффективных тренировок, — добавил он. — Важно, что у него есть потенциал и большое желание работать».

В апреле Уайлд сообщил, что планирует вернуться в спорт в ноябре-декабре.

 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду»
«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе
Провал ЦСКА и пробуждение «Локо»: есть ли шансы на Лигу Европы?
«Краснодар» шикарен в Лиге Европы. Еще победа и чумовой гол Ари
Модрич признан плеймейкером года по версии IFFHS
Черданцев знает, что нужно делать Глушакову
Кононов: Снять повязку с Глушакова? Потом снова будут выбегать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь