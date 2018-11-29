Колобков: Уайлд планирует продолжить тренировки и готовится к сборам

Двукратный олимпийский чемпион Сочи Уайлд перенес успешную операцию на колене в марте. В четверг в Москве состоялась встреча Колобкова и Уайлда.

«Вик Уайлд — выдающийся спортсмен, который много сделал для российского спорта и популяризации сноуборда, — сказал Колобков, слова которого приводятся на официальном сайте Минспорта. — Он планирует продолжить тренировки. В настоящее время собирается на сборы вместе с командой».

«Уайлд понимает, что нужно для эффективных тренировок, — добавил он. — Важно, что у него есть потенциал и большое желание работать».