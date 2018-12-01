Более 50 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.

«Более 50 тысяч билетов уже продано, это очень хорошие показатели. Билеты продаются по этапам, многие ожидают финальные соревнования. Билеты очень доступны по ценам, многие могут себе их позволить. Мы принципиально не будем делать бесплатные билеты, вместо этого работаем по социальным программам», — заявил Уразов.

«Интерес большой, ожидаем всплеск интереса после церемонии открытия. В первую очередь покупают билеты жители Красноярска и Сибири, есть продажи по миру, они измеряются сотнями, потому что студенческий спорт — это больше семейная тема, приезжают болеть родители, друзья», — добавил он.