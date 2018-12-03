Глава Федерации сноуборда РФ ничего не знает об идее объединения с фристайлистами

Ранее несколько тренеров по сноуборду из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Мурманской, Челябинской областей, Башкортостана и Краснодарского края обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и руководителю администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой объединить Федерацию сноуборда России и Федерацию фристайла России в одну.

«Я не знаю ничего (об идее объединить федерации), нам официально ничего не поступало. У нас своя федерация, мы развиваемся сами. Что касается недовольства (тренеров), то всегда бывает, что на тренерских советах кто-то выражает недовольство», — сказал Тихомиров по телефону.