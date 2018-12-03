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18:04 (мск), источник: Р-Спорт

Глава Федерации сноуборда РФ ничего не знает об идее объединения с фристайлистами

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров заявил РИА Новости, что ему ничего не известно об идее объединения ФСР с Федерацией фристайла России (ФФР) в одну структуру.

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Ранее несколько тренеров по сноуборду из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Мурманской, Челябинской областей, Башкортостана и Краснодарского края обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и руководителю администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой объединить Федерацию сноуборда России и Федерацию фристайла России в одну.

«Я не знаю ничего (об идее объединить федерации), нам официально ничего не поступало. У нас своя федерация, мы развиваемся сами. Что касается недовольства (тренеров), то всегда бывает, что на тренерских советах кто-то выражает недовольство», — сказал Тихомиров по телефону.

В официальном письме, которое оказалось в распоряжении редакции РИА Новости, тренеры по трем дисциплинам сноуборда (биг-эйр, хаф-пайп и слоупстайл) перечисляют ряд проблем, которые, по их мнению, накопились за 2014−2018 годы, а также предлагают «для решения острой и серьезной проблемы в сноуборде, а также проблемы разрозненной и неэффективной работы двух федераций создать условия для объединения ФФР и ФСР в одну спортивную организацию — Федерацию фристайла и сноуборда России».

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