Глава Федерации сноуборда РФ ничего не знает об идее объединения с фристайлистами

Ранее несколько тренеров по сноуборду из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Мурманской, Челябинской областей, Башкортостана и Краснодарского края обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и руководителю администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой объединить Федерацию сноуборда России и Федерацию фристайла России в одну.
«Я не знаю ничего (об идее объединить федерации), нам официально ничего не поступало. У нас своя федерация, мы развиваемся сами. Что касается недовольства (тренеров), то всегда бывает, что на тренерских советах кто-то выражает недовольство», — сказал Тихомиров по телефону.
В официальном письме, которое оказалось в распоряжении редакции РИА Новости, тренеры по трем дисциплинам сноуборда (биг-эйр, хаф-пайп и слоупстайл) перечисляют ряд проблем, которые, по их мнению, накопились за 2014−2018 годы, а также предлагают «для решения острой и серьезной проблемы в сноуборде, а также проблемы разрозненной и неэффективной работы двух федераций создать условия для объединения ФФР и ФСР в одну спортивную организацию — Федерацию фристайла и сноуборда России».