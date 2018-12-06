Сноубордист Олюнин перенёс ещё одну операцию на ноге

Источник: РИА "Новости"

«3 декабря я был прооперирован в немецкой клинике Регенсбурга. Операция сделана, на днях я буду дома. За долгие 10 месяцев пересмотрел отношение к себе, людям, спорту, команде. Я надеюсь, что всё это поможет мне быть ещё более успешным и работоспособным.

Если говорить о моей будущей карьере в сноуборде, то да, я хочу стартовать, так как я люблю свою работу и не могу представить жизнь без спорта. Мог опустить руки, это самое легкое.

Что касается очень больной для меня темы финансирования. Хочу сказать большое спасибо президенту Федерации сноуборда России Тихомирову Денису Валерьевичу. Я писал в «инстаграме» о помощи, так как не мог понять, каким образом буду оплачивать всё это дело. Вчера деньги поступили на счёт клиники, я был приятно удивлён. Денис Тихомиров уверил меня за неделю до операции: деньги найду, чего бы мне это ни стоило. Мужик сказал, мужик сделал. Команда — на то и есть команда, где особенно в сложные минуты нужна поддержка, — написал Олюнин в своём «инстаграме».