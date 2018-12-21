Подборки «горячих» спортсменок в интернете — это сексизм? Отвечает Алена Заварзина
Бронзовый призер Олимпиады рассказала «Матч ТВ» о том, что чувствует девушка, которая попадает в сексуальные списки СМИ.
Бронзовый призер Олимпиады рассказала «Матч ТВ» о том, что чувствует девушка, которая попадает в сексуальные списки СМИ.
— Когда в сентябре в мире русского сноубординга произошел скандал, многие девушки из команды высказались по поводу не совсем объективного поведения структур по отношению к ним. Мы заговорили о таких неловких вещах, как зарплата, равенство, уважение и доверие. Многим это не понравилось.
Незамедлительно предприимчивые журналисты выложили материал, в котором высмеивалась наша позиция, с заголовком «Зачем так серьезно? Смотрите, что творят сноубордистки в соцсетях этим летом» — и ниже подборка из снимков в купальниках. Ребята одним легким движением выставили на смех серьезные проблемы профессиональных людей. Это такая объективизация и унизительное обесценивание, что просто смешно. Сначала я задумалась об ответном списке самых горячих журналистов, но решила не уподобляться.
Русский менталитет не любит разговоров на неудобные темы и вынесение сора из избы. Деньги и равенство — это табу. Не принято обсуждать, сколько зарабатывают мужчины и женщины в одних учреждениях на одинаковых должностях. А у женщины всегда есть свое место, о котором ей не позволят забыть. В том числе в профессиональной среде. Произошла бы ситуация, которая сложилась у некоторых спортсменок в сноуборде, будь это
В первый раз я попала в подборку сексуальных спортсменок в 2010 году перед Олимпиадой в Ванкувере, и мне это понравилось. Мне было 19 лет. Однако мне неизвестно, кто и по какому признаку делает эти подборки, а также что делать тем, кто в нее не вошел. Расстраиваться? Что, если перед Олимпиадой ты нечаянно увидишь в топ-25 сексуальных атлеток всех своих соперниц, а не себя? Обратишь ли ты на это внимание?
Мужчина считается сексуальным, если он успешен. А женщина считается успешной, если она сексуальна. Это всем известно, и так принято. Я могу сказать с уверенностью, что нравлюсь себе больше, когда выигрываю. А когда проигрываю, не могу смотреть на себя в зеркало. Я — продукт взросления в России 90-х и 00-х. И несмотря на всю сегодняшнюю осознанность по поводу объективации и сексизма, я не буду отрицать, что мужское внимание мне небезразлично.
По большому счету я не против всяких
Давайте задумаемся, почему в нашем обществе до сих пор так происходит, и на секунду представим, что мужчины и женщины равны, а их заслуги не обесцениваются. А также вспомним, сколько женщин-руководителей спортивных федераций у нас в стране, и с чем это связано.