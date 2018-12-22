Год зимних видов: допинг Крушельницкого и грустный уход Ана

Источник: РИА "Новости"

Такие популярные виды спорта, как хоккей, биатлон и фигурное катание уже были или будут рассмотрены нами в отдельных материалах, поэтому в данной статье «Газета.Ru» рассказывает о наиболее интересных итогах года в других зимних дисциплинах.

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Скандал с допуском на Олимпиаду

К сожалению, 2018-й год начался для отечественных представителей зимних видов спорта довольно печально — сборная России не была допущена до Олимпийских игр в Пхенчхане.

Если быть точным, то такое решение было принято еще в декабре 2017 года, когда Международный олимпийский комитет (МОК) признал более 40 российских атлетов виновными в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи — 2014, аннулировал их результаты и пожизненно отстранил от Игр.

В тот же день было объявлено, что сборной России запрещено участвовать в Олимпиаде-2018.

При этом была сделана оговорка, что некоторая часть спортсменов будет допущена до Пхенчхана в нейтральном статусе «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) — без флага своей страны.

После этого началась бесконечная подача апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS). Разбирательства длились вплоть до февраля, когда CAS удовлетворил жалобы 28 россиян, постановил отменить их пожизненный бан и вернуть им медали Сочи-2014.

МОК выразил несогласие с вердиктом суда и все равно не допустил оправданных россиян до Олимпиады, банально не прислав им приглашение.

Оказалось, что Международный комитет как самостоятельная организация единолично решает, кого из атлетов звать на Олимпиаду, и даже решение CAS тут бессильно.

Однако на этом сокращение состава сборной России не закончилось. Каждый спортсмен, которому посчастливилось не попасть в список отстраненных пожизненно в декабре, должен был подавать заявку на участие в Играх под нейтральным флагом.

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Кандидатов оценивала специальная комиссия под руководством экс-министра спорта Франции Валери Фурнейрон, которая и принимала окончательное решение по допуску спортсменов. На этой стадии были отсеяны еще 32 атлета, которые ранее не обвинялись в допинговых махинациях.

Забегая вперед, можно сказать, что их вина не доказана до сих пор, а сколько-то серьезные доказательства так и не были представлены на суд общественности.

МОК до сих пор не назвал конкретных причин отказа по каждому спортсмену. На сайте организации был лишь опубликован общий на всех список из 17 критериев, которыми руководствовалась комиссия, вроде подозрительных значений профиля стероидов, несоответствий ДНК и нарушений биологического паспорта атлета.

А ведь среди не допущенных без конкретного объяснения спортсменов оказались такие звезды, как лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, победитель прошлогоднего «Тур де ски» лыжник Сергей Устюгов, известный шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова (из-за этого распались две пары, поскольку они выступали с разными партнерами).

В итоге право поехать на Олимпиаду получили 169 российских олимпийцев (против 225 в Сочи-2014).

Рождение новых звезд в лыжах под стрессом Пхенчхана

Не было бы счастья, да несчастье помогло — это про сборную России по лыжным гонкам. Из-за неоднозначных решений МОК на Олимпиаду не смогли поехать такие опытные спортсмены, как Сергей Устюгов, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

В итоге президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе повезла в Пхенчхан экспериментальный состав, состоящий в основном из вчерашних и нынешних юниоров.

И совершенно неожиданно молодые ребята проявили себя так, что к концу Игр их наравне с Устюговым начали считать главными звездами российских лыж.

Они завоевали целых восемь медалей — почти половину от общего количества наград в копилке олимпийской сборной России (17).

Настоящим вундеркиндом оказался 21-летний Александр Большунов, который взял в Пхенчхане четыре (!) медали — ни один российский и советский спортсмен не получал больше наград на одной Олимпиаде.

Также медали в свою копилку добавили Денис Спицов, Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова.

Молодые россияне проявляли себя в спринте, эстафете, командном спринте и даже в гроссмейстерском 50-километровом марафоне. Что сказать — мастера на все руки.

К счастью, этот прорыв оказался не кратковременной вспышкой на время Олимпиады. Большунов, например, сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира с 367 очками и периодически приводит в ужас норвежцев тем, насколько легко ему удается их обходить.

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Прорыв на лыжах с трамплина

Под конец 2018 года — в ноябре и декабре — у России произошел еще один неожиданный прорыв — в прыжках на лыжах с трамплина.

Этот вид спорта никогда не считался российским, и отечественные спортсмены не могли не то что победить на крупных соревнованиях, вроде Олимпиады, но даже выиграть один этап Кубка мира.

Но теперь этой печальной традиции положен конец: Евгений Климов в середине ноября стал первым в истории советского и российского спорта прыгуном, которому удалось взять золото на этапе КМ.

Спортсмен сначала выиграл квалификацию, а затем показал лучший результат в обеих попытках финала — более чем уверенная победа.

Чуть позже, 1 декабря, 17-летняя прыгунья на лыжах Лидия Яковлева также одержала победу на этапе Кубка мира.

Она не стала первой в истории, как Климов, поскольку в 2014 году подобного успеха из россиянок уже добивалась Ирина Аввакумова. Однако быть одной из всего двух девушек, которые когда-либо на этапе КМ в составе сборной России, тоже весьма почетно.

«Ночью после соревнований долго размышляла о случившемся, не ожидала от себя такого результата. У меня часто бывало, что на тренировках многое получалось, а выходила на старт — и все куда девалось, — цитировал Яковлеву “СЭ”. — После этого старта я поняла, что могу продолжать выступать хорошо и прыгать еще дальше. Соперницы, кажется, удивились даже больше меня. Все поздравили».

Хочется верить, что вскоре удивляться в победах российских прыгунов будет нечему.

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Первая медаль России в ски-кроссе

Также свое имя в историю вписал фристайлист Сергей Ридзик, который принес России первую олимпийскую медаль в дисциплине ски-кросс, где лыжники преодолевают трассу с препятствиями в виде виражей и трамплинов, стараясь финишировать первым (гонка контактная).

Ридзик завоевал бронзу, но вполне мог побороться и за золото, если бы один из соперников не врезался в него в самом начале финального заезда.

В итоге два других конкурента умчались вперед, и россиянин финишировал третьим без всяких шансов на что-то большее.

Первая медаль в керлинге, отобранная за допинг

Самыми неоднозначными героями этого года в зимних видах спорта стали, пожалуй, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, — семейная пара керлингистов, завоевавшая в Пхенчхане бронзу в дисциплине дабл-микст.

Этот вид керлинга дебютировал на Олимпийских играх и начал развиваться в России не так давно. Неудивительно, что успех отечественных спортсменов стал настоящим сюрпризом для болельщиков, тем более что эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

Однако вскоре в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний, и медали пришлось отдать проигравшим в матче за бронзу норвежцам.

Спортсмен заверил, что не принимал запрещенное вещество намеренно, и Федерация керлинга России (ФКР) инициировала расследование этого дела, потребовав у Международного олимпийского комитета (МОК) видеозаписи из отеля, где проживал атлет. Высказывались подозрения, что запрещенный препарат был подброшен в еду или напиток керлингиста.

После длительного расследования Спортивный арбитражный суд все-таки признал Крушельницкого виновным и отстранил его от соревнований на четыре года.

Президент ФКР Дмитрий Свищев сообщил, что на это решение будет подана апелляция, так что разбирательства еще не закончены.

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Российской бобслеистке дали допинг свои

К сожалению, на мельдонии Крушельницкого допинговые скандалы в Пхенчхане не прекратились, — положительную пробу сдала и российская бобслеистка Надежда Сергеева.

В анализах атлетки нашли триметазидин — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2014 году. Его действие схоже с мельдонием — оно также может поддерживать энергетический метаболизм сердца.

Бобслеистка, как и Крушельницкий, утверждала, что не принимала запрещенных веществ и понятия не имеет, как они попали в ее организм.

Спортсменка была временно дисквалифицирована и отправлена из Пхенчхана в Москву. CAS аннулировал результат, показанный Надеждой в соревновании двухместных саней на Играх-2018 в паре с Анастасией Кочержовой — 12-е место.

После тщательного расследования арбитраж пришел к выводу, что допинг попал в организм Сергеевой с пищевой добавкой, прописанной врачом команды и полученной от официального источника — Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое отвечает за всех спортсменов сборной России.

Спортивный арбитражный суд признал, что вины бобслеистки в этом нет, поскольку она следовала указаниям врача и не могла знать, что в прописанный препарат каким-то образом попало запрещенное вещество.

Дело было закрыто, дисквалификация отменена. При этом руководитель ФМБА Владимир Уйба не признает вину своего ведомства и утверждает, что опасный препарат спортсменке могла дать ее мать.

«Это смешно обсуждать: я взрослый человек, мне 30 лет, много лет профессиональная спортсменка, перед Олимпиадой я даже домой не ездила, — ответила на эти обвинения Сергеева в комментарии “СЭ”. — И что это за такой секретный препарат, который я только от мамы могла получить? Да он же, как теперь я узнала, в каждой аптеке продается без рецепта. Если вы так хотите меня очернить, зачем еще и маму приплетаете?».

Возможно, что и в случае Крушельницкого тоже имела место подобная ошибка — уж больно похожи случаи (идеально чистые пробы вплоть до Олимпиады и вдруг неожиданный сбой в самый ответственный момент), однако доказать это до сих пор не удалось.

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Шорт-трек

Не самые веселые итоги года приходится подводить и в шорт-треке.

В этом году завершил карьеру шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, который принес России три золотых медали Сочи-2014.

Прославленный спортсмен хотел поставить красивую точку в карьере, выступив на Олимпийских играх в родной Южной Корее, которую он представлял до 2011 года, пока не был натурализован Россией.

Однако чемпион попал в тот самый список из 32 спортсменов, не допущенных до Олимпиады комиссией Фурнейрон без конкретных объяснений.

Ан писал открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, пытаясь выяснить причину недопуска — в таком случае можно было хотя бы попытаться ее оспорить.

За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие и при этом не объясняет почему. На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов. Виктор Ан

«За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие и при этом не объясняет почему. На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения. Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр. Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право», — писал шорт-трекист.

Однако соответствующей реакции на это обращение не последовало, и причина отстранения так и не было названа. У Ана, кстати, до сих пор не отобрали ни одну из его шести золотых олимпийских медалей, а с момента недопуска до Игр-2018 прошел уже почти год. Чем больше времени проходит, тем сильнее начинает казаться, что МОК допустил чудовищную ошибку и теперь не желает ее признавать.