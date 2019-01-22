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17:00 (мск), источник: ТАСС

Сноубордистка Тудегешева в марте примет окончательное решение о продолжении карьеры

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева в марте примет окончательное решение по поводу продолжения спортивной карьеры. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

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31-летняя Тудегешева не принимает участие в международном соревновательном сезоне, так как не успела должным образом подготовиться к нему. В октябре спортсменка сообщила, что Федерация сноуборда России (ФСР) сорвала ее подготовку к сезону, и что она готова завершить спортивную карьеру, если ситуация не изменится.

«Планирую выступить на чемпионате России в марте этого года, но точного решения пока нет, думаю, стоит мне это делать или нет. Как я и говорила раньше, буду следить за ситуацией, которая происходит в ФСР. Пока для себя не вижу никаких изменений в позитивную сторону. В марте буду принимать решение — либо буду заканчивать карьеру, либо продолжать дальше», — сообщила спортсменка.

«Я поддерживаю форму — катаюсь на сноуборде по трассе, тренируюсь по своему плану, который включает занятия на снегу и физическую подготовку. По форме вопросов у меня нет», — добавила Тудегешева.

В октябре Тудегешева встретилась с министром спорта РФ Павлом Колобковым. «На встрече с министром спорта мы договорились, что я выступлю на чемпионате России. На той встрече я тоже объяснила, что буду следить за ситуацией в ФСР и, исходя из этого, приму окончательное решение в марте, — отметила спортсменка. — С представителями федерации в последний раз я общалась в августе, с тех пор ни с кем не контактировала».

Тудегешева самостоятельно готовилась к Олимпийским играм 2018 года, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане, где не сумела завоевать медали. Тудегешева является чемпионкой мира в параллельном слаломе (2013) и в параллельном гигантском слаломе (2007), также в ее активе две бронзы мировых первенств. В 2011 году она выиграла Кубок мира в параллельных дисциплинах. В прошлом сезоне она заняла пятое место в общем зачете, но победила в зачете параллельного слалома.

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