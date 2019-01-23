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17:54 (мск), источник: ТАСС

Сноубордист Уайлд включен в состав сборной России на чемпионат мира

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд включен в состав сборной России на чемпионат мира по сноуборду. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Денис Салагаев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Уайлд включен в заявку сборной России на чемпионат мира, надеюсь, в чемпионате России он тоже будет участвовать, — сообщил Салагаев. — У нас на 90% готов предварительный состав российской команды на чемпионат мира. Думаю, что в окончательной заявке мало что изменится».

32-летний Уайлд примет участие в московском этапе Кубка мира по параллельному слалому. В марте спортсмен перенес операцию на колене, он приступил к тренировкам в декабре. На прошлом этапе Кубка мира, который прошел 19 января в словенской Рогле, Уайлд занял 14-е место.

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«Вик чувствует себя хорошо, планомерно и постепенно готовится к соревнованиям. Колено его не беспокоит», — добавил Салагаев.

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Уайлд выиграл в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, также он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в параллельном гигантском слаломе. На Олимпийских играх в Пхёнчхане Уайлд не завоевал медалей.

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом пройдет в Москве с 26 по 27 января. Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду состоится в американском Парк-Сити с 1 по 10 февраля.

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