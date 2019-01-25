Канатная дорога в Москве введет временный тариф для зрителей соревнований 26—27 января

В выходные на склонах Воробьевых гор пройдут Кубок Европы по фристайлу в дисциплине «Лыжная акробатика» и Кубок мира FIS по сноуборду в дисциплине «Параллельный слалом».
«На два дня, 26 и 27 января, Московская канатная дорога вводит специальный тариф “Зритель”. Стоимость тарифа составит 250 рублей “туда — обратно”, например, от станции “Воробьевы горы” или станции “Лужники” до станции “Новая лига” и обратно. <…> Тариф разработан для зрителей предстоящих соревнований, которые будут проходить на территории спортивно-туристического комплекса “Воробьевы горы” в выходные, поскольку вход на зрительские трибуны будет осуществляться со стороны Воробьевской набережной — это место расположения станции “Новая лига”», — сказал собеседник агентства.
Станция «Новая лига», которая располагается между остановками «Воробьевы горы» и «Лужники», ранее не работала для посещения, ее откроют в связи с проведением соревнований.
Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября 2018 года открыл движение по фуникулеру, для пассажиров объект заработал спустя сутки. В обычное время фуникулер работает с 12:00 до 22:00 мск. Маршрут канатной дороги проходит над Москвой- рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». Общая протяженность дороги составляет более 700 метров, подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.