Канатная дорога в Москве введет временный тариф для зрителей соревнований 26—27 января

В выходные на склонах Воробьевых гор пройдут Кубок Европы по фристайлу в дисциплине «Лыжная акробатика» и Кубок мира FIS по сноуборду в дисциплине «Параллельный слалом».

«На два дня, 26 и 27 января, Московская канатная дорога вводит специальный тариф “Зритель”. Стоимость тарифа составит 250 рублей “туда — обратно”, например, от станции “Воробьевы горы” или станции “Лужники” до станции “Новая лига” и обратно. <…> Тариф разработан для зрителей предстоящих соревнований, которые будут проходить на территории спортивно-туристического комплекса “Воробьевы горы” в выходные, поскольку вход на зрительские трибуны будет осуществляться со стороны Воробьевской набережной — это место расположения станции “Новая лига”», — сказал собеседник агентства.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Станция «Новая лига», которая располагается между остановками «Воробьевы горы» и «Лужники», ранее не работала для посещения, ее откроют в связи с проведением соревнований.