Сноубордист Соболев завоевал золото в параллельном слаломе на этапе КМ в Москве

В финальном заезде Соболев победил швейцарца Дарио Кэвизела, который в полуфинале был быстрее другого россиянина Максима Рогозина.

В ¼ финала Рогозин победил двукратного олимпийского чемпиона россиянина Вика Уайлда. Также на этой стадии выбыл Дмитрий Логинов, ставший вторым по итогам прошлого сезона Кубка мира. В 1/8 финала борьбу завершил еще один россиянин Дмитрий Сарсембаев.