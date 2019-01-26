Сноубордист Соболев завоевал золото в параллельном слаломе на этапе КМ в Москве
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, проходящем в Москве.
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, проходящем в Москве.
В финальном заезде Соболев победил швейцарца Дарио Кэвизела, который в полуфинале был быстрее другого россиянина Максима Рогозина.
По итогам заезда за третье место Рогозин опередил австрийца Арвида Аунера.
В ¼ финала Рогозин победил двукратного олимпийского чемпиона россиянина Вика Уайлда. Также на этой стадии выбыл Дмитрий Логинов, ставший вторым по итогам прошлого сезона Кубка мира. В 1/8 финала борьбу завершил еще один россиянин Дмитрий Сарсембаев.
Этап Кубка мира по сноуборду в Москве завершится 27 января.