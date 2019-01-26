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26 января, источник: ТАСС

Сноубордист Рогозин считает, что завоевал бронзу этапа КМ благодаря упорным тренировкам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бронзовый призер московского этапа Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе россиянин Максим Рогозин считает, что завоевал бронзовую медаль турнира благодаря упорным тренировкам. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Это мой первый подиум Кубка мира в карьере, ощущения классные. Очень хотелось хорошо выступить именно на российском этапе и попасть на подиум, сегодняшний успех — результат упорных тренировок», — сказал Рогозин.

В 1/8 финала спортсмен на синей трассе оказался быстрее победителя прошлого этапа турнира немца Штефана Баумайстера, в четвертьфинале также на синей трассе он оказался быстрее другого россиянина — двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда. В полуфинальном заезде выступавший на красной трассе Рогозин проиграл швейцарцу Дарио Кэвизелу, а в малом финале на красной трассе победил австрийца Арвида Аунера.

«Синяя трасса сегодня действительно была чуть быстрее. Мне немного повезло, что в малом финале удалось победить Аунера именно на красной трассе», — считает Рогозин.

23-летний сноубордист является чемпионом России в параллельном слаломе (2016). В общем зачете Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе Рогозин занимает восьмое место, набрав 600 очков.

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