Сноубордист Рогозин считает, что завоевал бронзу этапа КМ благодаря упорным тренировкам

Источник: РИА "Новости"

«Это мой первый подиум Кубка мира в карьере, ощущения классные. Очень хотелось хорошо выступить именно на российском этапе и попасть на подиум, сегодняшний успех — результат упорных тренировок», — сказал Рогозин.

В 1/8 финала спортсмен на синей трассе оказался быстрее победителя прошлого этапа турнира немца Штефана Баумайстера, в четвертьфинале также на синей трассе он оказался быстрее другого россиянина — двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда. В полуфинальном заезде выступавший на красной трассе Рогозин проиграл швейцарцу Дарио Кэвизелу, а в малом финале на красной трассе победил австрийца Арвида Аунера.

«Синяя трасса сегодня действительно была чуть быстрее. Мне немного повезло, что в малом финале удалось победить Аунера именно на красной трассе», — считает Рогозин.