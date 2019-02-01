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02:03 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду стартует в США

ТАСС, 1 февраля. Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду стартует в американском Парк-Сити (штат Юта). Нынешние мировое первенство станет уже третьим совместным турниром двух видов спорта.

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В Дир-Вэлли пройдут соревнования по могулу и лыжной акробатике, в Парк-Сити — по лыжному хафпайпу и сноуборд- хафпайпу, слоуп-стайлу и биг-эйру во фристайле и сноуборде, в Каньонсе — по сноуборд-кроссу и ски-кроссу. На них будет разыграно 30 комплектов наград (по семь среди мужчин и женщин в сноуборде и по восемь у мужчин и женщин во фристайле).

Всего в соревнованиях примут участие около 700 спортсменов из 36 стран.

Уайлд возвращается

Участие в чемпионате мира примет двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, который станет лидером российской команды. В марте прошлого года спортсмен перенес операцию на колене, он приступил к тренировкам в декабре. В январе Уайлд принял участие в этапах Кубка мира в словенской Рогле и в Москве.

«Уайлду пока немного тяжело после операции на колене. Но он может показать хороший результат на чемпионате мира, ждем его успеха там. Перед спортсменами мы всегда ставим самые высокие цели. Задача — хорошо выступить и завоевать медали», — заявил ТАСС старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев.

Состав сборной России по сноуборду на чемпионат мира вошли 16 спортсменов. Никита Автанеев (хафпайп), Михаил Матвеев, Влад Хадарин и Екатерина Косова (все — слоупстайл и биг-эйр); Дмитрий Логинов, Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Сарсембаев, Наталья Соболева, Милена Быкова, Елизавета Салихова и Мария Валова (все — параллельный слалом и параллельный гигантский слалом); Кристина Пауль, Даниил Дильман, Мария Васнецова и Юлия Лаптева (все — сноуборд-кроссу).

Сборная выступит без Смышляева

Что касается акробатики, то в соревнованиях примут участие все сильнейшие, в том числе и обладатель Кубка мира прошлого сезона Максим Буров. Также выступит его брат, бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Илья Буров. Не примут участие российские спортсмены в женской части дисциплины хафпайп, так как Валерия Демидова восстанавливается после травмы. Кроме этого, в преддверии старта сезона о завершении карьеры объявил многолетний лидер национальной команды Александр Смышляев.

В состав сборной России вошли Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Максим Вихров, Павел Колготин, Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская (все — ски-кросс); Никита Новицкий, Андрей Махнев, Илья Чевский, Никита Паркачев и Анастасия Смирнова (все — могул); Анастасия Таталина, Лана Прусакова и Дмитрий Макаров (все — слоуп-стайл / биг-эйр); Илья Буров, Максим Буров, Павел Кротов, Станислав Никитин, Любовь Никитина и Софья Алексеева (все — акробатика); Роман Егоров (хафпайп).

Соревнования пройдут с 1 по 11 февраля.

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