Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист0
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев0
Барыс0
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Йокерит
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь1
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21:00
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Аталанта
Хоккей. НХЛ
5.02
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
5.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
5.02
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.02
Даллас Старз
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
16:30 (мск), источник: Р-Спорт

Алена Заварзина прокомментирует на ТВ соревнования своего мужа Вика Уайлда

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира 2011 года российская сноубордистка Алена Заварзина выступит комментатором прямой трансляции чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в штате Юта, который проходит с 1 по 10 февраля.

Наверх

Свыше 700 сильнейших фристайлистов и сноубордистов из 36 стран соревнуются в 15 дисциплинах на трех горнолыжных курортах в американском штате. К чемпионату мира были подготовлены 7 трасс. В Дир Вэлли пройдут соревнования по могулу и лыжной акробатике, в Парк Сити Маунтайн — по хаф-пайпу, слоуп-стайлу и биг эйру, а также по параллельному и гигантскому слалому в сноуборде, в Солитьюде — соревнования по сноуборд-кроссу и ски-кроссу. Торжественное открытие чемпионата состоялось 2 февраля. Впервые на турнире представлены две дисциплины фристайла — биг эйр и командные соревнования по акробатике.

«Комментировать чемпионат мира мне предстоит впервые. Уверена, что мой личный опыт и знания в такой дисциплине как параллельный слалом гигант — это мой любимый спорт — окажутся полезными. Я готова поделиться всеми тонкостями и нюансами этого захватывающего зрелища. Уверена, мои наблюдения будут интересны телезрителям. Я лично знакома со многими спортсменами, много интересного готова рассказать о своих коллегах, думаю, что смогу удержать внимание телеаудитории», — приводит слова Заварзиной пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

4 февраля на трассе в Парк Сити Маунтайн выступит супруг Алены — олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд.

«Надеюсь, что Вик покажет сегодня хороший результат, он пока восстанавливается после травмы, но настрой у него боевой и он близок к своей лучшей форме. Уверена, он выложится полностью, чтобы показать максимальный результат. Также, помимо Вика, возлагаю надежды на других наших ребят: Милена Быкова, Дмитрий Логинов, Алексей Соболев, Дмитрий Сарсембаев — каждый из них может оказаться на подиуме», — сказала она.

 Плющенко: Волков не оскорблял Тутберидзе, а рассказал правду
Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок
Медведева примет участие в финале Кубка России
Украина бойкотирует Универсиаду. Это окончательно
Кузнецова уже сажают на лавку. Что творится в «Вашингтоне»?
Юниорская сборная России по биатлону провалила чемпионат мира
Опубликовано фото найденного самолета, в котором летел Сала
Федерация футбола Украины убрала новичка «Зенита» из сборной
Угадай, кто: спортсмены примерили образы выдающихся личностей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь