Алена Заварзина прокомментирует на ТВ соревнования своего мужа Вика Уайлда

Свыше 700 сильнейших фристайлистов и сноубордистов из 36 стран соревнуются в 15 дисциплинах на трех горнолыжных курортах в американском штате. К чемпионату мира были подготовлены 7 трасс. В Дир Вэлли пройдут соревнования по могулу и лыжной акробатике, в Парк Сити Маунтайн — по хаф-пайпу, слоуп-стайлу и биг эйру, а также по параллельному и гигантскому слалому в сноуборде, в Солитьюде — соревнования по сноуборд-кроссу и ски-кроссу. Торжественное открытие чемпионата состоялось 2 февраля. Впервые на турнире представлены две дисциплины фристайла — биг эйр и командные соревнования по акробатике.

«Комментировать чемпионат мира мне предстоит впервые. Уверена, что мой личный опыт и знания в такой дисциплине как параллельный слалом гигант — это мой любимый спорт — окажутся полезными. Я готова поделиться всеми тонкостями и нюансами этого захватывающего зрелища. Уверена, мои наблюдения будут интересны телезрителям. Я лично знакома со многими спортсменами, много интересного готова рассказать о своих коллегах, думаю, что смогу удержать внимание телеаудитории», — приводит слова Заварзиной пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

4 февраля на трассе в Парк Сити Маунтайн выступит супруг Алены — олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд.