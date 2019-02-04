Алена Заварзина прокомментирует на ТВ соревнования своего мужа Вика Уайлда

Свыше 700 сильнейших фристайлистов и сноубордистов из 36 стран соревнуются в 15 дисциплинах на трех горнолыжных курортах в американском штате. К чемпионату мира были подготовлены 7 трасс. В Дир Вэлли пройдут соревнования по могулу и лыжной акробатике, в Парк Сити Маунтайн — по хаф-пайпу, слоуп-стайлу и биг эйру, а также по параллельному и гигантскому слалому в сноуборде, в Солитьюде — соревнования по сноуборд-кроссу и ски-кроссу. Торжественное открытие чемпионата состоялось 2 февраля. Впервые на турнире представлены две дисциплины фристайла — биг эйр и командные соревнования по акробатике.
«Комментировать чемпионат мира мне предстоит впервые. Уверена, что мой личный опыт и знания в такой дисциплине как параллельный слалом гигант — это мой любимый спорт — окажутся полезными. Я готова поделиться всеми тонкостями и нюансами этого захватывающего зрелища. Уверена, мои наблюдения будут интересны телезрителям. Я лично знакома со многими спортсменами, много интересного готова рассказать о своих коллегах, думаю, что смогу удержать внимание телеаудитории», — приводит слова Заварзиной пресс-служба телеканала «Матч ТВ».
4 февраля на трассе в Парк Сити Маунтайн выступит супруг Алены — олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд.
«Надеюсь, что Вик покажет сегодня хороший результат, он пока восстанавливается после травмы, но настрой у него боевой и он близок к своей лучшей форме. Уверена, он выложится полностью, чтобы показать максимальный результат. Также, помимо Вика, возлагаю надежды на других наших ребят: Милена Быкова, Дмитрий Логинов, Алексей Соболев, Дмитрий Сарсембаев — каждый из них может оказаться на подиуме», — сказала она.