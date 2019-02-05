Победа Логинова и серебро Соболевой. Российские сноубордисты завоевали первые медали на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Турнир стартовал 1 февраля в Парк-Сити (США, штат Юта), где 17 лет назад проходили соревнования зимних Олимпийских игр. До параллельного гигантского слалома там состоялись заезды в сноуборд-кроссе, где шансы у россиян были призрачными.

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В соревнованиях у мужчин болельщики могли рассчитывать на хорошее выступление Андрея Соболева, который к чемпионату мира набрал неплохую форму, выиграв в конце января в Москве этап Кубка мира в параллельном слаломе.

Нельзя было не учитывать и восстановившегося после травмы двукратного олимпийского чемпиона Сочи Вика Уайлда. В марте он перенес операцию на колене и приступил к тренировкам в декабре. Что касается женщин, то надежды связывались с сестрой Соболева Натальей, которая также в январе выступает довольно ровно, заняв второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении.

Итоги квалификации показали, что фаворитам будет сложно. У мужчин из борьбы выбыл лидер Кубка мира в этой дисциплине итальянец Роланд Фишналлер. Действующий чемпион мира австриец Андреас Проммеггер показал в квалификации последний результат, а в 1/8 финала проиграл Логинову.

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Успехи не должны расслаблять

Первый тренер Логинова Алексей Деревягин отмечал непростой характер будущего чемпиона. На международной арене он дебютировал в октябре 2015 года, а в Кубке мира — в декабре следующего года, в тогда же Логинов стал чемпионом мира среди юниоров в параллельном слаломе. В 2017 году на своем дебютном чемпионате мира в Сьерра-Неваде в параллельном гигантском слаломе он занял девятое место. Первую победу на Кубке мира спортсмен одержал в январе прошлого года в параллельном слаломе на этапе в Австрии.

Уроженец Красноярска, которому 19 лет исполнилось всего три дня назад, уверенно выиграл квалификацию, опередив в том числе и олимпийского призера Игр 2014 и 2018 годов словенца Жана Кошира. В полуфинале Логинов победил Уайлда, у которого он выигрывал и в финале чемпионата России в январе 2017 года, тогда молодому спортсмену было всего 16 лет. В решающем заезде напряжения не выдержал еще один представитель Словении Тим Мастнак, допустивший ошибку после старта. Россиянин прошел трассу без осечек и стал победителем.

В женских соревнованиях свое превосходство показала немка Селина Йорг, выигравшая квалификацию и в финале опередившая Соболеву. Участники полуфиналов Уайлд и Милена Быкова не сумели выиграть бронзовые медали, уступив в малом финале.

По словам президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова, успехи Логинова и Соболевой должны стать мотивацией для остальных россиян на чемпионате мира.

«Сегодня команде была дана установка в полную силу провести квалификацию, чтобы дальше было проще. Ребята справились, приятно, что из восьми наших спортсменов семеро прошли квалификацию и отобрались в финальные заезды. У нас молодая и дружная команда, все бились изо всех сил. Сейчас главное не расслабляться ни в коем случае ни спортсменам, ни тренерам и спокойно продолжить готовиться к завтрашним соревнованиям», — отметил он в разговоре с ТАСС.