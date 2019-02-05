Логинов стал чемпионом мира. Дмитрий, а не Александр

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. Параллельный гигантский слалом

Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Вик Уайлд (Россия).

Женщины

1. Зелина Йорг (Германия)

2. Наталья Соболева (Россия)

3. Ладина Йенни (Швейцария)

4. Милена Быкова (Россия).

Фамилия Логинов у спортивных болельщиков ассоциируется с биатлоном. Александр, к слову, сейчас в Северной Америке — готовится к этапам Кубка мира. Правда, он в Канаде. А вот в США, в Парк-Сити, где проходит чемпионат мира по сноуборду, фамилия Логинова уже сверкнула.

Отличился Дмитрий. Уроженец Дивногорска, которому 2 февраля исполнилось 19 лет. Сначала он выиграл квалификацию в гигантском слаломе, а потом и основные соревнования. В столь юном возрасте побеждать в «гиганте» на мире еще никому не удавалось.

Чемпионат мира выигран заслуженно, но правила нужно менять

Сноубордист Логинов, кстати, выступал и в Пхенчхане. Уже тогда было понятно, насколько высок его потенциал. За месяц до Олимпийских игр он впервые в карьере победил на этапе Кубка мира. А в Корее, после того, как упал в первой попытке в квалификации, выдал шикарную вторую. Его 42,32 — это даже быстрее, чем у Ли Санхо, Жан Кошира и Невина Гальмарини. Парней, которые потом займут весь олимпийский пьедестал. Увы, даже таких скоростей Дмитрию для выхода в сноубордический плей-офф не хватило — слишком уж много было упущено в первой попытке.

Однако в Пхенчхане Логинов получил важнейший опыт. И теперь, на главном старте сезона, все сделал гроссмейстерски. В квалификации в Парк-Сити он разнес всех сначала по синей, а потом и по красной трассе. По общей сумме он привез ближайшему из преследователей словенцу Тиму Мастнаку 0,65. Пропасть. В итоге именно россиянин во всех заездах основного раунда выбирал по какой из трасс ему ехать.

В современном сноуборде это — залог успеха. После Сочи-2014 FIS (Международная федерация лыжных видов спорта) в угоду телевидению решила, что в основном раунде будет только одна попытка. Что сильно подкосило крылья спортивной составляющей сноуборда. Как ни крути, одна из трасс всегда быстрее, менее разбита. И многие помнят, какой в результате цирк получился в том же Пхенчхане.

Вот и в США из 32 заездов в основном раунде в 26-ти побеждали райдеры, которые ехали по синей трассе. Заслуг Логинова это ничуть не умаляет — он был в таких же условиях, как и остальные. И никто не мешал остальным выиграть квалификацию. Он сделал для победы больше конкурентов и заслуженно стал чемпионом мира.

Но с правилами что-то нужно делать. Зрелищность и непредсказуемость — это, конечно, хорошо. Однако меру знать надо. Так и в футболе можно сократить таймы до 10 минут, а потом сразу пробивать пенальти.

Можно ввести по два заезда, например, с четвертьфинала. В таком случае придется добавить всего восемь заездов. Это 15 минут эфирного времени. Плюс то же с женскими соревнованиями. В итоге трансляция увеличится на полчаса. Не так уж много, но тогда мы получим честный и интересный плей-офф. И по поводу зрелищности: когда в полуфинале Сочи-2014 Вик Вайлд в первом заезде проиграл 1,12 Бенджамину Карлу, а во втором сумел отыграться — это было, пожалуй, самым красивым моментом сноубордического турнира на тех Играх. Теперь же шансов на такой спортивный подвиг ни у кого нет.

Соболева — серебряный призер

Помимо яркой победы Логинова у российской команды были и другие поводы для радости. До финального заезда добралась очаровательная Наталья Соболева. Увы, там она ехала по красной трассе, поэтому, как и многие другие, упала. Хотя серебро чемпионата мира для 23-летней спортсменки — несомненный успех. Как сама она потом скажет, эта медаль самая важная в ее карьере.

В полуфинале Соболева обыграла Милену Быкову — другую молодую россиянку. Ей всего 21 год и для нее полуфинал на таком уровне тоже большое событие. Очень жаль, что в заезде за бронзу Милена уступила Ладине Дженни.

В мужском турнире тоже был российский полуфинал. Вик Вайлд, который набрал после травмы отличную форму и по словам его жены Алены Заварзиной так здорово не ехал с Сочи-2014, остановился в шаге от медали. Сначала он уступил Логинову, а в дуэли за третье место — немцу Стефану Баумайстеру. Стоит ли говорить, что оба этих заезда Вайлд, как и Быкова, проводил по красной трассе.