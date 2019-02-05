19-летний русский — самый молодый чемпион мира в истории. Год назад он был последним на Олимпиаде
Дмитрий Логинов уделал всех, включая Вика Уайлда.
Дмитрий Логинов уделал всех, включая Вика Уайлда.
Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в американском
В финальном заезде Логинов победил словенца Тима Мастнака, который упал через пять секунд после старта. Жуткая видимость и снегопад не помешал нашему парню. Россиянин повторил успех четырехлетней давности. Тогда в этой же дисциплине победил Андрей Соболев.
«Я не могу в это поверить, мне всего 19 лет, — цитирует победителя
Третьим стал немец Стефан Баумайстер, который в малом финале опередил двукратного чемпиона Игр-2014 года натурализированного россиянина Вика Уайлда. Он только в декабре вернулся в спорт после травмы колена. Его, кстати, в квалификации обошел именно Логинов.
Дмитрий в 2016 году побеждал на юниорском чемпионате мира в параллельном слаломе. Год спустя на том же турнире стал серебряным призером в параллельном и гигантском слаломе, а в 2018-м взял еще два золота.
Он дебютировал на Кубке мира в декабре 2016-го, заняв только 49-е место в параллельном гигантском слаломе. А первая победа пришла в январе прошлого года на этапе в австрийском Бадгастайне. После этого его пригласили на Олимпиаду в Пхенчхан. Там он занял последнее, 32-е место в квалификации.
Встал на доску Логинов в 10 лет.
«Характер у него непростой, но для победы это и надо — умение вгрызаться в то, чего хочешь, и идти вперед иногда вопреки всему», — рассказывал Деревягин еще зимой прошлого года о своем подопечном.
Помимо Логинова медаль взяла 23-летняя Наталья Соболева. Она, кстати, младшая сестра Андрея Соболева. В большом финале россиянка проиграла только олимпийской медалистке Пхенчхана Селине Йорг. Бронзу получила швейцарка Ладина Йенни, которая в малом финале победила россиянку Милену Быкову.
«Это был трудный день
Соболева дебютировала на Кубке мира в марте 2011-го и трижды была на подиуме. Она четырехкратная чемпионка мира среди юниоров в слаломных дисциплинах. А также участница двух Олимпиад. В Сочи спортсменка была 17-й в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе. На корейских Играх в гиганте закончила выступления на 19-м месте. Не заниматься сноубордом Наташа не могла. Непоседливая и активная девочка в 5 лет сразу же попала в секцию горнолыжного спорта, но это ее не очень влекло. Позже она перешла на сноуборд и сразу же его покорила. Тем более рядом был вдохновляющий пример в лице старшего брата.
«Когда она тренировалась и выступала на региональных соревнованиях, создавалось впечатление, что она парит на нем, что они созданы друг для друга», — рассказывал ее первый тренер Владимир Кирьянов.
Это первые медали для сборной России на чемпионате мира в Америке. Впереди еще выступления в параллельном слаломе и новые надежды на успех. Учитывая, что это исконно наша дисциплина.