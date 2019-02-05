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19:16 (мск), источник: Sport24

19-летний русский — самый молодый чемпион мира в истории. Год назад он был последним на Олимпиаде

Дмитрий Логинов уделал всех, включая Вика Уайлда.

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Источник: Sport24

Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в американском Парк-Сити только стартовал. А кое-кто уже успел наделать там небывалого шума. Россиянин Дмитрий Логинов взял золото в параллельном гигантском слаломе, став самым молодым чемпионом мира в истории дисциплины — 2 февраля парню исполнилось 19 лет.

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В финальном заезде Логинов победил словенца Тима Мастнака, который упал через пять секунд после старта. Жуткая видимость и снегопад не помешал нашему парню. Россиянин повторил успех четырехлетней давности. Тогда в этой же дисциплине победил Андрей Соболев.

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«Я не могу в это поверить, мне всего 19 лет, — цитирует победителя пресс-служба Международной федерации лыжного спорта. — Я самый молодой чемпион мира за все время, это просто невероятно. Я участвовал в таких условиях много раз, поэтому был хорошо подготовлен к этому старту».

Третьим стал немец Стефан Баумайстер, который в малом финале опередил двукратного чемпиона Игр-2014 года натурализированного россиянина Вика Уайлда. Он только в декабре вернулся в спорт после травмы колена. Его, кстати, в квалификации обошел именно Логинов.

Дмитрий в 2016 году побеждал на юниорском чемпионате мира в параллельном слаломе. Год спустя на том же турнире стал серебряным призером в параллельном и гигантском слаломе, а в 2018-м взял еще два золота.

Он дебютировал на Кубке мира в декабре 2016-го, заняв только 49-е место в параллельном гигантском слаломе. А первая победа пришла в январе прошлого года на этапе в австрийском Бадгастайне. После этого его пригласили на Олимпиаду в Пхенчхан. Там он занял последнее, 32-е место в квалификации.

Встал на доску Логинов в 10 лет. Как-то на уроке физкультуры его заметил тренер Алексей Деревягин. Подошел и спросил: «Хочешь на Олимпиаду?» А у него аж глаза загорелись: «Да!» Так Дима бросил карате и начал упорно идти к своей мечте. Чего он добился за такой короткий срок видно уже сейчас и ясно, что это далеко не предел его спортивному таланту.

«Характер у него непростой, но для победы это и надо — умение вгрызаться в то, чего хочешь, и идти вперед иногда вопреки всему», — рассказывал Деревягин еще зимой прошлого года о своем подопечном.

Помимо Логинова медаль взяла 23-летняя Наталья Соболева. Она, кстати, младшая сестра Андрея Соболева. В большом финале россиянка проиграла только олимпийской медалистке Пхенчхана Селине Йорг. Бронзу получила швейцарка Ладина Йенни, которая в малом финале победила россиянку Милену Быкову.

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«Это был трудный день из-за непростых условий и не очень хорошей видимости. Поначалу я не верила, что смогу завоевать медаль, но сделала все, что в моих силах. Я так рада попасть на подиум», — рассказала после финиша Соболева.

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Соболева дебютировала на Кубке мира в марте 2011-го и трижды была на подиуме. Она четырехкратная чемпионка мира среди юниоров в слаломных дисциплинах. А также участница двух Олимпиад. В Сочи спортсменка была 17-й в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе. На корейских Играх в гиганте закончила выступления на 19-м месте. Не заниматься сноубордом Наташа не могла. Непоседливая и активная девочка в 5 лет сразу же попала в секцию горнолыжного спорта, но это ее не очень влекло. Позже она перешла на сноуборд и сразу же его покорила. Тем более рядом был вдохновляющий пример в лице старшего брата.

«Когда она тренировалась и выступала на региональных соревнованиях, создавалось впечатление, что она парит на нем, что они созданы друг для друга», — рассказывал ее первый тренер Владимир Кирьянов.

Это первые медали для сборной России на чемпионате мира в Америке. Впереди еще выступления в параллельном слаломе и новые надежды на успех. Учитывая, что это исконно наша дисциплина. Да-да, и в сноуборде есть наши темы!

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