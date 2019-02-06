Российский сноубордист Логинов стал чемпионом мира в параллельном слаломе

В финале 19-летний спортсмен опередил итальянца Роланда Фишналлера. В заезде за третье место россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.

В соревнованиях среди женщин в этой дисциплине россиянка Мария Валова заняла четвертое место. Победительницей стала Жюли Цогг из Швейцарии, серебряную медаль завоевала украинка Аннамари Данча, бронзу — немка Рамона Хофмайстер. Россиянки Наталья Соболева, которая накануне стала серебряным призером в параллельном гигантском слаломе, и Милена Быкова выбыли на стадии 1/8 финала. Елизавета Салихова не прошла квалификацию.

Для Логинова эта победа стала второй на этом чемпионате мира, накануне он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе. Кроме того, спортсмен принес сборной России первое в истории золото в параллельном слаломе на чемпионатах мира.

Логинов выступает на международной арене с октября 2015 года. Россиянин является чемпионом мира в параллельном слаломе среди юниоров (2016), а также двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе — прим. ТАСС). На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Логинов занял 32-е место.