Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Уайлд планирует выступить на Играх-2022

Источник: РИА "Новости"

Уайлд, до сезона-2010/11 выступавший за США, выиграл золото на Играх в Сочи в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. «Конечно, я хочу выступить на Олимпийских играх в Пекине, — сказал Уайлд. — Я еще достаточно молод, у меня есть желание и силы выступать. Конечно, я хочу завоевать олимпийские медали еще раз».

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На чемпионате мира, который проходит в Парк-Сити (США, штат Юта), 32-летний спортсмен не сумел завоевать медали.

«Это были не самые простые соревнования для меня, здесь была не самая лучшая погода, — отметил Уайлд. — В первый день у меня был шанс взять медаль, но, к сожалению, этого не получилось. Безусловно, у меня была возможность выступить лучше, я хотел это сделать, но случилось, как случилось. В параллельном слаломе мне, конечно, очень не повезло, одна ошибка фактически лишила меня шансов бороться за медали».

Двукратный олимпийский чемпион также отметил, что его физическая готовность составляет около 80%.