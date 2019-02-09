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09:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Сноубордистка Заварзина пожаловалась на нравы россиян

Призерка Олимпийских игр в Сочи сноубордистка Алена Заварзина рассказала о том, как складывалась адаптация ее мужа американца Вика Уайлда в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

По словам 29-летней спортсменки, Уайлду было сложно привыкнуть к нарушению личного пространства, повсеместного в России. «Нет у нас уважения. Не думаю, что кто-то сможет отрицать этот факт. Мы друг друга не любим, не уважаем. Брат брата никогда не спасет. Мы готовы друг друга забить», — заявила Заварзина.

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В августе 2018-го Заварзина была вынуждена завершить карьеру. Спортсменка устала от бюрократических проволочек, из-за которых, в частности, она лишилась зарплаты.

На Играх в Пхенчхане Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. В этой же дисциплине россиянка завоевала бронзу на Играх в Сочи. На той же Олимпиаде ее супруг Уайлд, выступавший за сборную России, завоевал две золотые медали.

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