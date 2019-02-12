Около 300 спортсменов войдут в состав сборной России на Универсиаду в Красноярске
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Состав сборной России на Универсиаду в Красноярске будет состоять из 296 спортсменов. Об этом на
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Состав сборной России на Универсиаду в Красноярске будет состоять из 296 спортсменов. Об этом на
«Делегация состоит из 296 спортсменов. Есть мастера спорта международного класса, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники», — Сказал Сейранов.
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.