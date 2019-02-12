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12 февраля, источник: ТАСС

Около 300 спортсменов войдут в состав сборной России на Универсиаду в Красноярске

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Состав сборной России на Универсиаду в Красноярске будет состоять из 296 спортсменов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов.

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«Делегация состоит из 296 спортсменов. Есть мастера спорта международного класса, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники», — Сказал Сейранов.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.

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