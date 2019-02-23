Соболев стал вторым в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Андрей Соболев занял второе место в соревнованиях в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Китае.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Андрей Соболев занял второе место в соревнованиях в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Китае.
В субботу Соболев дошел до финала соревнований, где уступил словенцу Тиму Мастнаку. Тройку призеров замкнул немец Штефан Баумайстер.
Итоги выступления остальных россиян: Вик Уайлд завершил борьбу в четвертьфинале, Дмитрий Логинов — в 1/8 финала, Дмитрий Сарсембаев, Константин Шипилов, Валерий Колегов, Максим Рогозин — в квалификации. Еще один представитель России Дмитрий Карлагачев был дисквалифицирован.