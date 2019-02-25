Сноубордисты Хадарин и Автанеев выступят на этапе международного тура по биг-эйру в Москве
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордисты Владислав Хадарин и Никита Автанеев примут участие в московском этапе международного тура по
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордисты Владислав Хадарин и Никита Автанеев примут участие в московском этапе международного тура по
Российскую команду на соревнованиях также представят Александр Смелов, Михаил Матвеев, Антон Мамаев, Павел Бекиров, Артем Ушаков, Михаил Фомченко, Марк Теймуров, Иван Фефер, Алексей Маглов, Артем Пичхадзе и Александр Зыков.
Хадарин является победителем этапа Кубка мира в