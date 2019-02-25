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16:33 (мск), источник: ТАСС

Сноубордисты Хадарин и Автанеев выступят на этапе международного тура по биг-эйру в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордисты Владислав Хадарин и Никита Автанеев примут участие в московском этапе международного тура по биг-эйру Grand Prix de Russie. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации «Новая лига», которая является одним из организаторов соревнований.

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Российскую команду на соревнованиях также представят Александр Смелов, Михаил Матвеев, Антон Мамаев, Павел Бекиров, Артем Ушаков, Михаил Фомченко, Марк Теймуров, Иван Фефер, Алексей Маглов, Артем Пичхадзе и Александр Зыков.

Хадарин является победителем этапа Кубка мира в биг-эйре в текущем сезоне и обладателем серебряной медали Юношеских олимпийских игр в слоупстайле.

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