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16:40 (мск), источник: Sport24

Турнир фигуристов, русский гимн, приезд Путина: почему стоит следить за Универсиадой в Красноярске

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9
фотографий
9
фотографий

Со 2-го по 12-е марта в Красноярске пройдут студенческие игры, которые станут первой в истории зимней Универсиадой, проведенной на территории нашей страны. Ажиотаж вокруг предстоящих Игр бешеный: уже продано свыше 250 тыс. билетов, на Церемонию открытия приедет президент РФ Владимир Путин, а российские спортсмены готовы установить очередной медальный рекорд. Конечно, за Универсиадой стоит следить не только из-за приезда президента, в состав нашей команды вошли несколько сильнейших спортсменов в своих видах спорта.

Sport24 рассказывает, почему соревнования в Красноярске обязательны к просмотру.

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Считается, что Универсиада — Олимпиада для студентов, хотя дисциплин намного меньше, да и масштаб несколько скромнее. В конце 2017-го МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в ОИ-2018. В Пхенчхан отправились только приглашенные атлеты, которые выступали в Корее под нейтральным флагом. Теперь же Россия вновь является членом спортивной семьи (до нового скандала), атлеты будут выступать в форме с национальной символикой, а во время наших побед будет звучать российский гимн. Конечно, медали Универсиады не так ценятся, как олимпийские. Но не радоваться успехам российских спортсменов будет не совсем правильно. Особенно на фоне прошлогоднего отстранения.

Турнир фигуристов-одиночников

Действующий чемпион России Максим Ковтун ехал на ЧЕ-2019 одним из претендентов на медали. Однако после провальных выступлений в Минске к Максиму появилось огромное количество вопросов. Новая волна обсуждений пошла после того, когда Ковтун не поехал на финал Кубка России, который выиграл Андрей Лазукин. Оба фигуриста примут участие в Универсиаде, также в Красноярск приехал вице-чемпион Европы Александр Самарин. И хотя заявка на ЧМ уже составлена (Самарин и Ковтун — в основе, Лазукин — в запасе), результаты Универсиады все-таки могут повлиять на окончательный список участников турнира в Сайтаме.

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Что покажут Попова/Мозгов в показательных выступлениях?

Еще одной интригой в фигурном катании является показательный номер самых креативных русских танцоров Бетины Поповой и Сергея Мозгова. В этом сезоне болельщики уже видели в исполнении дуэта супергероев из фильмов и сериалов «Могучие рейнджеры» (этап Гран-при в Хельсинки), зарисовку про полицейского и преступника (турнир в Хорватии) и «Пьяную свадьбу» (чемпионат России). Что же будет на этот раз?

Я вообще не могу смотреть танцы на льду. Я просто не понимаю, что происходит. Смотрю, классно проехали — а баллов набрали меньше всех. Ну ладно, думаю… А мне понравилось. Мне лично больше нравится кататься для зрителей.
Бетина Попова

Выступление Дмитрия Логинова

В начале февраля уроженец Красноярского края Дмитрий Логинов взял золото в параллельном гигантском слаломе, став самым молодым чемпионом мира в истории дисциплины. На следующий день Логинов стал двукратным чемпионом мира, победив и в параллельном слаломе. В Красноярске Логинов уже является живой легендой, а ведь парню всего 19 лет. На зимних Универсиадах редко принимают участие чемпионы мира, тем более действующие. Так что турнир сноубордистов будет зачетным.

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Зайдет ли спортивное ориентирование на лыжах?

В Красноярске у этой дисциплины будет дебют, включили его в программу по предложению российской стороны. Суть становится понятной даже из названия: у участников есть лыжи, карта и компас. Кто быстрее всех посетит отмеченные пункты, тот и победил. Однако если в России этот спорт поддерживается на государственном уровне, то в ряде других стран о такой дисциплине даже не знали. От того, насколько успешным пройдут эти соревнования, и будет зависеть будущее данного вида. Безусловно, есть вероятность, что через несколько лет спортивное ориентирование включат в программу ОИ. Но все будет зависеть от спортсменов и, в немалой степени, от зрительского интереса.

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