Кристина Пауль завоевала золото Универсиады в сноуборд-кроссе
КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Российская сноубордистка Кристина Пауль завоевала золотую медаль зимней Универсиады-2019 в Красноярске в
КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Российская сноубордистка Кристина Пауль завоевала золотую медаль зимней Универсиады-2019 в Красноярске в
В воскресенье Пауль обошла в финале свою соотечественницу Александру Паршину, ставшую серебряным призером. Бронзовую медаль взяла канадка Одри Макманиман, а еще одна россиянка Мария Васильцова заняла четвертое место.
Россиянка Юлия Лаптева стала шестой.