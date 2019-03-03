Даниил Дильман завоевал серебро Универсиады в сноуборд-кроссе
КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Даниил Дильман стал серебряным призером Универсиады-2019 в Красноярске в соревнованиях по
КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Даниил Дильман стал серебряным призером Универсиады-2019 в Красноярске в соревнованиях по
Дильман в воскресенье в решающем заезде уступил только канадцу Уиллу Малишу. Бронзовым призером стал японец Йосики Такахара, а россиянин Василий
Еще один представитель России Андрей Анисимов стал пятым, победив в малом финале.