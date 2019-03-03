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9Главные звезды сборной России на Универсиаде
8Открытие Универсиады
12:27 (мск), источник: Р-Спорт

Даниил Дильман завоевал серебро Универсиады в сноуборд-кроссе

КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Даниил Дильман стал серебряным призером Универсиады-2019 в Красноярске в соревнованиях по сноуборд-кроссу.

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Источник: Р-Спорт

Дильман в воскресенье в решающем заезде уступил только канадцу Уиллу Малишу. Бронзовым призером стал японец Йосики Такахара, а россиянин Василий Локтев-Загорский занял четвертое место.

Еще один представитель России Андрей Анисимов стал пятым, победив в малом финале.

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