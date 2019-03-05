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8Открытие Универсиады
12:49 (мск), источник: Р-Спорт

Быкова взяла серебро в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Россиянка Милена Быкова завоевала серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

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В финале по сумме двух заездов Быкова уступила 0,26 секунды Чон Херим из Южной Кореи.

Бронза досталась россиянке Наталье Соболевой, которая на 0,82 секунды оказалась быстрее своей соотечественницы Марии Валовой.

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