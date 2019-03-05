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12:50 (мск), источник: Р-Спорт

Сарсембаев выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Сарсембаев завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

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В противостоянии за бронзу по сумме двух заездов Сарсембаев на 1,19 секунды опередил двукратного чемпиона мира Дмитрия Логинова, являвшегося знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады в Красноярске.

Победителем стал поляк Оскар Квятовский, в финале на 0,01 обогнавший своего соотечественника Михала Новачика.

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