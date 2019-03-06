Карлагачев завоевал золото в параллельном слаломе на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев завоевал золото в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев завоевал золото в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске.
В большом финале Карлагачев победил соотечественника Дмитрия Сарсембаева.
Бронза досталась серебряному призеру Олимпиады-2018 в параллельном гигантском слаломе южнокорейцу Ли Санхо, который в малом финале опередил двукратного чемпиона мира россиянина Дмитрия Логинова.