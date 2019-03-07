Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Севилья2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ренн1
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зенит1
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Краснодар
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи2
Локомотив5
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо6
Йокерит2
Биатлон. Биатлон
18:15
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
8.03
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Кубок России
17:00
Урал1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават ЮлаевОТ3
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
8.03
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.03
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
8.03
Чикаго Блэкхокс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
8.03
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.03
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.03
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
8.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.03
Сан-Хосе Шаркс
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
23«Аякс», выигрывавший Лигу чемпионов. Где они сейчас?
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
21:10 (мск), источник: Р-Спорт

Российские спортсмены выиграли еще 5 золотых медалей на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Пятый медальный день Универсиады в Красноярске стал одним из самых успешных для российских спортсменов на данный момент. Они одержали победы в пяти из шести видов программы, в которых в четверг разыгрывались награды.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Всего на счету сборной России после семи соревновательных дней 71 медаль, из них 23 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовые. Российская команда с огромным отрывом лидирует в медальном зачете.

Золото в парном катании, у Ковтуна лишь серебро

Первые медали Универсиады в четверг были разыграны в фигурном катании. В соревнованиях пар все ступени пьедестала почета заняли россияне. Победу одержали Алиса Ефимова и Александр Коровин. Серебро досталось Анастасии Полуяновой/Дмитрию Сопоту, бронза — Александре Кошевой/Дмитрию Бушланову.

Читайте также
Россияне проиграли Универсиаду. Но это даже хорошо

В турнире одиночников после короткой программы лидировал россиянин Максим Ковтун, однако ошибки, допущенные фигуристом в произвольном прокате, не позволили ему завоевать золото Универсиады. Победил в турнире итальянец Маттео Риццо, исполняющий лишь один четверной — тулуп. Однако он чисто выполнил произвольную программу и получил от судей за это хорошие баллы. Бронза досталась грузину Морису Квителашвили. Россиянин Александр Самарин стал четвертым, Андрей Лазукин — пятым.

«Был собран, хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, были очень убыточными, — констатировал Ковтун после проката. — Ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь. Значит, надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего. Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею».

В танцах на льду россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов захватили лидерство после ритм-танца. Вторым стал другой российский дуэт Софья Евдокимова/Егор Базин, замыкает тройку сильнейших французская пара Аделина Галявиева/Луи Торон. Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли шестое место.

Биатлонисты снова заняли весь пьедестал

Российские биатлонисты, как и накануне в спринте, завоевали в четверг все медали — на этот раз в гонках преследования. В женском пасьюте победу одержала Екатерина Мошкова, которая за счет чистой стрельбы на последнем огневом рубеже опередила в битве за золото Ирину Казакевич, ставшую серебряным призером. Третье место заняла Тамара Воронина.

В мужской гонке золото выиграл Дмитрий Иванов, став единственным участником пасьюта, не допустившим ни одного промаха. Вторым к финишу пришел Никита Поршнев, третьим — Эдуард Латыпов. Для Поршнева и Латыпова прошедшая гонка стала заключительной на Универсиаде — в четверг вечером оба должны отправиться в расположение сборной России на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

Читайте также
Поршнев и Латыпов выиграли медали Универсиады перед отлетом на ЧМ

Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко первенствовала в гигантском слаломе, причем победу на Универсиаде россиянка одержала в свой день рождения. Второе место заняла австрийка Дениз Дингследер, третье — россиянка Юлия Плешкова.

Россияне Сергей Горланов и Марина Вяткина завоевали золото в смешанной спринтерской эстафете в лыжном ориентировании. Серебро и бронза досталась норвежским командам Эвине Андерсен/Йорген Баклид и Тилла Хеннум/Аудун Хеймдал.

Мужская сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Венгрии в матче группового этапа со счетом 8:0. Российские хоккеисты на Универсиаде выиграли четыре матча из четырех и в следующей игре встретятся с командой Чехии.

Мужская сборная России по керлингу в четверг уступила американцам в круговом раунде — 5:8. Российские керлингистки в утренней сессии проиграли канадкам (8:9), а в вечерней взяли верх над сборной Чехии — 9:4.

 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал»
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
СМИ: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Фигурист Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
«Это не позор». Кононов оправдывается за вылет «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь