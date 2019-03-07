Российские спортсмены выиграли еще 5 золотых медалей на Универсиаде

Источник: Р-Спорт

Всего на счету сборной России после семи соревновательных дней 71 медаль, из них 23 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовые. Российская команда с огромным отрывом лидирует в медальном зачете.

Золото в парном катании, у Ковтуна лишь серебро

Первые медали Универсиады в четверг были разыграны в фигурном катании. В соревнованиях пар все ступени пьедестала почета заняли россияне. Победу одержали Алиса Ефимова и Александр Коровин. Серебро досталось Анастасии Полуяновой/Дмитрию Сопоту, бронза — Александре Кошевой/Дмитрию Бушланову.

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В турнире одиночников после короткой программы лидировал россиянин Максим Ковтун, однако ошибки, допущенные фигуристом в произвольном прокате, не позволили ему завоевать золото Универсиады. Победил в турнире итальянец Маттео Риццо, исполняющий лишь один четверной — тулуп. Однако он чисто выполнил произвольную программу и получил от судей за это хорошие баллы. Бронза досталась грузину Морису Квителашвили. Россиянин Александр Самарин стал четвертым, Андрей Лазукин — пятым.

«Был собран, хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, были очень убыточными, — констатировал Ковтун после проката. — Ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь. Значит, надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего. Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею».

В танцах на льду россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов захватили лидерство после ритм-танца. Вторым стал другой российский дуэт Софья Евдокимова/Егор Базин, замыкает тройку сильнейших французская пара Аделина Галявиева/Луи Торон. Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли шестое место.

Биатлонисты снова заняли весь пьедестал

Российские биатлонисты, как и накануне в спринте, завоевали в четверг все медали — на этот раз в гонках преследования. В женском пасьюте победу одержала Екатерина Мошкова, которая за счет чистой стрельбы на последнем огневом рубеже опередила в битве за золото Ирину Казакевич, ставшую серебряным призером. Третье место заняла Тамара Воронина.

В мужской гонке золото выиграл Дмитрий Иванов, став единственным участником пасьюта, не допустившим ни одного промаха. Вторым к финишу пришел Никита Поршнев, третьим — Эдуард Латыпов. Для Поршнева и Латыпова прошедшая гонка стала заключительной на Универсиаде — в четверг вечером оба должны отправиться в расположение сборной России на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

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Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко первенствовала в гигантском слаломе, причем победу на Универсиаде россиянка одержала в свой день рождения. Второе место заняла австрийка Дениз Дингследер, третье — россиянка Юлия Плешкова.

Россияне Сергей Горланов и Марина Вяткина завоевали золото в смешанной спринтерской эстафете в лыжном ориентировании. Серебро и бронза досталась норвежским командам Эвине Андерсен/Йорген Баклид и Тилла Хеннум/Аудун Хеймдал.

Мужская сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Венгрии в матче группового этапа со счетом 8:0. Российские хоккеисты на Универсиаде выиграли четыре матча из четырех и в следующей игре встретятся с командой Чехии.