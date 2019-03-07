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22:16 (мск), источник: ТАСС

На пути к рекорду. Россияне завоевали 71 медаль после пяти дней Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 13 наград в пятый медальный день зимней Универсиады в Красноярске. В четверг было разыграно шесть комплектов медалей.

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Очередной соревновательный день российские спортсмены начали с громкой победы в биатлоне — Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич и Тамара Воронина заняли весь пьедестал в женской гонке преследования. У пристально следящих за Студенческими играми в Красноярске болельщиков могло возникнуть чувство дежавю, и неспроста, ведь пьедестал прошедшего накануне спринта выглядел точно так же. Мошкова же, помимо двух золотых медалей, также имеет в активе серебро индивидуальной гонки и на текущий момент является самым успешным биатлонистом Универсиады как среди женщин, так и среди мужчин.

«Начало гонки складывалось сложно, я промахивалась, девочки стреляли чуть лучше, мне приходилось догонять на трассе и на подходе к рубежу, чувствовала, что не в своем режиме подхожу, — рассказала Мошкова после окончания гонки. — Ветер был сильнее, чем вчера, но списывать на это не стоит — это мои ошибки, на последней стрельбе дала себе установку не смотреть и не слушать, как стреляют остальные, полностью сконцентрироваться на себе».

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Мужская биатлоннная команда поддержала победный порыв и также забрала весь пьедестал в пасьюте. Первым стал Дмитрий Иванов, вторым — Никита Поршнев, третьим — Эдуард Латыпов. После трех отведенных биатлону соревновательных дней из пяти сборная России не смогла собрать все медали лишь в одной гонке. На оставшиеся соревнования в сингл-миксте и масс-стартах заявлены лучшие российские спортсмены, которые должны продолжить победный путь.

Триумфатор мужского пасьюта Иванов в беседе с журналистами признался, что не обращал внимания на соперников во время гонки. «Самые лучшие эмоции — сегодня, победы всегда приносят много эмоций, поэтому очень рад, — сказал он. — Не знаю, в чем секрет безошибочной стрельбы, сегодня была довольно непростая погода, делали поправки на ветер».

Медали в горных лыжах и спортивном ориентировании

Успешным получилось выступление российских горнолыжниц в гигантском слаломе. Екатерина Ткаченко опередила австрийку Дениз Дингследер в борьбе за золотую медаль, россиянка Юлия Плешкова стала третьей. Это первые награды сборной России на текущих Студенческих играх в женском горнолыжном спорте, Ткаченко принимала участие во всех предыдущих состязаниях Универсиады в Красноярске, но оказывалась в шаге от пьедестала.

Позднее россияне Марина Вяткина и Сергей Горланов не оставили соперникам шансов в смешанной спринтерской эстафете в спортивном ориентировании на лыжах и завоевали золотую награду.

Российские лыжники завоевывали медали в ориентировании во всех пяти стартах на текущих Играх. Лишь в двух из них (в мужском и женском спринтах) сборной России не удалось одержать победы.

После окончания состязаний Вяткина выразила надежду на включение спортивного ориентирования в программу зимних Олимпийских игр. На данный момент нет информации о том, ведет ли Международный олимпийский комитет (МОК) консультации по возможному вхождению данной дисциплины в программу крупнейшего спортивного форума планеты. Однако успешное выступление российских лыжников в Красноярске дает основание полагать, что спортивное ориентирование может стать перспективной площадкой для сборной России на Олимпийских играх.

Триумф в парном катании и Ковтун, упустивший лидерство

Ожидаемой, но от того не менее приятной, стала абсолютная победа российских фигуристов в парном катании. Примечательно, что на турнир было заявлено всего четыре пары — россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов, а также представители Казахстана Жансая Адыханова и Абиш Байтканов. Именно в таком порядке спортсмены и расположились в итоговом протоколе после произвольной программы.

Ранее Ефимова сообщила, что выступает на Универсиаде в Красноярске с травмой голеностопа, полученной за три недели до старта турнира. Но в беседе с журналистами после проката фигуристка заявила, что рада решению бороться за победу в Играх, несмотря на боль. «По ощущениям я поняла, что могу кататься, но на акселе мне было больно приземляться, поэтому приземление получилось грязным. Я рада, что каталась, мы — с золотом», — сказала Ефимова.

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Произвольная программа у мужчин оставила смешанные впечатления. Лидировавший после короткого проката Максим Ковтун в четверг допустил падение на четверном прыжке (сальхов) и опустился на второе место, Андрей Лазукин также совершил несколько ошибок, став в итоге пятым, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в Минске и самый техничный фигурист текущей Универсиады Александр Самарин не совладал с нервами, не сумев чисто представить произвольную программу. Возможно, ситуацию могло бы исправить включение в прокат второго на текущий момент по сложности четверного прыжка — флипа, который имеется в арсенале Александра, однако он в итоге не стал исполнять данный элемент и занял четвертое место. А выиграл соревнования итальянец Маттео Риццо, обновив попутно свой лучший результат в карьере по набранным в произвольной программе баллам (182,76).

После завершения соревнований Ковтун, несмотря на обидный для себя результат, нашел в себе силы поздравить Риццо с победой. «Был собран, хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, были очень убыточными, — сказал Ковтун. — Ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь, значит, надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего. Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, хочется поздравить итальянца [Риццо], который показал чистое катание, конкуренция здесь была на самом высоком уровне, на эти старты приехали сильные соперники, это тоже мотивировало стараться».

В игровых видах российским командам также сопутствовал успех.

Мужская сборная по хоккею обыграла команду Венгрии со счетом 8:0, керлингистки проиграли команде Канады (8:9) и победили команду Чехии (9:4), благодаря чему пробились в плей-офф Универсиады. Выбивается из общего ряда лишь мужская сборная по керлингу, уступившая команде США — 5:8.

По итогам пятого медального дня сборная России продолжает возглавлять общекомандный зачет, имея в активе 71 награду (23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые медали). Это повторение рекорда по количеству завоеванных медалей на одной зимней Универсиаде, который также принадлежит российской команде и был установлен на Студенческих играх 2017 года в Алма-Ате. А это значит, что первая же завоеванная российскими спортсменами в пятницу награда станет исторической.

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