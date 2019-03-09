Соболев победил в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Швейцарии
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Андрей Соболев выиграл соревнования по параллельному гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Швейцарии.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Андрей Соболев выиграл соревнования по параллельному гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Швейцарии.
Соболев в финале опередил своего соотечественника Дмитрия Логинова.
Третье место занял швейцарец Дарио Кавицель, в малом финале оказавшийся лучше россиянина Дмитрия Сарсембаева.
Зачет Кубка мира в параллельном гигантском слаломе выиграл словенец Тим Мастняк. Лучшим из россиян стал Соболев, занявший 4-е место.