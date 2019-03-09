Быкова победила в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Швейцарии
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российская сноубордистка Милена Быкова победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Швейцарии.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российская сноубордистка Милена Быкова победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Швейцарии.
В большом финале Быкова опередила чешку Эстер Ледецкую. В малом финале россиянка Наталья Соболева уступила немке Шайенн Лох.
Зачет Кубка мира в параллельном гигантском слаломе выиграла Ледецкая. Соболева, ставшая лучшей среди россиянок, заняла 6-е место. В топ-10 также вошла Быкова — 8-е место.