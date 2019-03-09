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19:11 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России побила рекорд по золотым медалям на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские спортсмены в субботу на Универсиаде в Красноярске побили мировой рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на зимних Студенческих играх.

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Прошлое достижение было установлено также сборной России на Универсиаде 2017 года, прошедшей в Алма-Ате, где российские спортсмены выиграли 29 золотых наград. В субботу российская команда перевалила рубеж в 30 медалей высшего достоинства, выигранных на одной зимней Универсиаде. 30-е золото России принесли биатлонисты, выигравшие одиночную смешанную эстафету.

За три дня до окончания Универсиады в копилке сборной России 84 медали: 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых. В субботу российские спортсмены выиграли три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Счет субботним медалям российской команды открыла женская сборная России в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой, выигравшая лыжную эстафету 3×5 км. В мужской эстафетной гонке 4×7,5 км также первенствовала сборная России в составе Ивана Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Киливнюка и Ивана Якимушкина. Для Жамбаловой и Якимушкина завоеванные в субботу золотые медали стали уже третьими на Универсиаде в Красноярске.

В биатлоне россияне Валерия Васнецова и Александр Дедюхин победили в смешанной эстафете. Сборная России по горнолыжному завоевала серебро в командном параллельном слаломе. Российская команда дошла до финала турнира и в решающих заездах уступила сборной Австрии со счетом 1−3. Бронзовым призером стала сборная Швеции.

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Российская фигуристка Станислава Константинова в субботу стала бронзовым призером Универсиады. Россиянка, которая шла второй после короткой программы, набрала в сумме за свое выступление 205,91 балла. Победительницей соревнований стала японка Маи Михара (220,68), серебряную медаль завоевала Элизабет Турсынбаева из Казахстана (214,77). Еще одна россиянка Мария Сотскова (170,20) заняла седьмое место.

Российская команда «Татарстан» завоевала бронзовые медали в синхронном фигурном катании, набрав в сумме короткой и произвольной программ 218,22 балла. Победителем соревнований стала финская команда Team Unique, набравшая 228,78 балла, второе место заняла другая команда из Финляндии — Marigold Ice Unity (224,97). Еще одна российская команда Dream Team стала четвертой, набрав 119,32 очка.

Награды Универсиады в субботу разыграли фристайлисты в могуле. В женских соревнованиях победила японка Кисара Сумиеси, второе и третье места заняли немки Леа Буар и Софи Визе. Россиянки Светлана Иванова и Елизавета Безгодова стали пятой и шестой соответственно.

В мужском турнире победил француз Бенжамен Каве. Серебро завоевал японец Даити Хара, бронзу еще один представитель Японии Икума Хорисима. Россиянин Андрей Махнев стал пятым. Никита Новицкий, Михаил Долматов и Алексей Лыжин выбыли в финале после первой попытки.

Мужская сборная России по хоккею с мячом в полуфинале Универсиады в субботу одержала победу над командой Финляндии — 11:1 и в финале турнира встретится в воскресенье со шведами, обыгравшими в полуфинальном матче норвежцев (8:3).

Российские хоккеисты в субботу провели заключительный матч группового раунда Универсиады, в котором одержали победу над чехами — 6:3. Россияне без поражений преодолели групповой этап и вышли в полуфинал турнира.

Российские керлингистки не смогли отобраться в финал Универсиады, уступив в полуфинале турнира сборной Южной Кореи (4:7).

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