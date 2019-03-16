Эгибар победил в сноуборд-кроссе на этапе Кубка мира в Швейцарии
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Испанец Лукас Эгибар победил в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Испанец Лукас Эгибар победил в
Вторым стал австриец Алессандро Хеммерле, третьим — австралиец Кэмерон Болтон.
У женщин победила чешка Ева Самкова. Второе место заняла француженка Хлоя Треспеш, третье — итальянка Микела Мойоли.
В общем зачете в данной дисциплине Кубка мира у мужчин первым стал Хеммерле, у женщин — Самкова. Из россиян у мужчин лучшим стал Даниил Дильман — 55-е место, у женщин — Кристина Пауль (11-е место).